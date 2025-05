Krzysztof Stanowski skomentował debatę w TVP. Mocne słowa

- Kiedy więc czytam, że „miało nie być gadżetów”, to odpowiadam - miała być informacja od TVP dzień po „zebraniu”, do godziny 12:00, na temat zmiany prowadzącej debatę. „To wasze sztaby ustaliły, że nie wnosimy telefonów” - co to, wycieczka szkolna? Sztaby nic nie ustaliły, tylko im to opryskliwie zakomunikowano. Jak się zatrudnię kiedyś w TVP (no, raczej nie) to jakiś dyrektorek będzie mógł mi zabronić wnoszenia telefonu, a póki co będę wchodził tam z telefonem, gdzie tylko mam ochotę - czytamy.