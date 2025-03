Co nas czeka?

Spis treści

Kto może kandydować na prezydenta? Wymagania

To, kto w Polsce może zostać prezydentem w Polsce regulują przepisy Konstytucji, a dokładnie rozdział V. To ona określa po pierwsze, kim jest Prezydent w Polsce i jakie ma kluczowe zadania: - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Zgodnie z przepisami Konstytucji prezydentem może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania i warunki:

ma obywatelstwo polskie,

najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat,

korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu,

została zgłoszona przez co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Kto może zostać prezydentem RP? Warunki

Powyższe warunki należy spełniać, by kandydować na prezydenta, czyli móc być prezydentem. Jednak oczywiście warto zwrócić uwagę, że na to, kto może zostać prezydentem Polski, decydują wyborcy. To także określają przepisy:

na prezydenta wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów;

jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie;

w ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów;

jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu, w takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni.

Czy kandydat na prezydenta może być karany?

Kandydat na prezydenta nie może być karany - a kwestię tę reguluje kodeks wyborczy (art. 11 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy)

- Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wykształcenie prezydenta - jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby zostać prezydentem Polski?

Jeśli chodzi o wykształcenie prezydenta, to nie ma przepisów, które regulują to, jaką szkołę ma mieć skończony prezydent. W historii III RP prezydentem był Lech Wałęsa, który ma wykształcenie zawodowe, dwukrotnie Aleksander Kwaśniewski, który studiował, ale nie obronił magisterki. Zresztą wykształcenie Kwaśniewskiego było jednym z kluczowych tematów kampanii wyborczej w 1995 roku. Lech Kaczyński miał tytuł doktora prawa i był profesorem nadzwyczajnym, Bronisław Komorowski był magistrem historii, a Andrzej Duda to doktor nauk prawnych.

