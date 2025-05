Magdalena Biejat szczerze oceniła debatę w TVP. "Jesteśmy już zmęczeni"

Jaki majątek ma Krzysztof Stanowski? No biedy nie ma! Liczba mieszkań robi wrażenie!

Co jeszcze trzeba zabrać?

co w niej było?

Magdalena Biejat, zapytana o wrażenia po ostatniej debacie prezydenckiej, nie szczędziła słów oceny.

- Myślę, że nadspodziewanie dobrze wypadł - jak na jego możliwości - Sławomir Mentzen. Jak na niego, myślę, że był sprawny. Dobrze wypadł Adrian Zandberg. Joanna Senyszyn miała swoje momenty. Karol Nawrocki - słyszałam opinie, że dobrze mu poszło, ale ja nie miałam takiego wrażenia. Moim zdaniem wypadł źle. Natomiast wszyscy jesteśmy już zmęczeni – podsumowała w rozmowie z RMF FM.

Szczególnie krytycznie odniosła się do występu Karola Nawrockiego, oceniając, że "był w defensywie". Polityczka zwróciła uwagę na nietypowy charakter tegorocznej kampanii, w której debaty następują po sobie w szybkim tempie.

- Jeszcze tak nie było, jeszcze nie mieliśmy takiej kampanii wyborczej, żeby była debata po debacie. Zaskoczyło mnie to, że nie było w ogóle pytania o obronność. Zaskoczyło mnie też pytanie o to, jak poprawić wizerunek polityków – przyznała.

Wyraziła również przekonanie, że ostateczne wyniki wyborów mogą być zaskakujące. Podkreśliła, że wiele osób podejmuje decyzję na ostatnią chwilę i nie zdziwi się, jeśli ostatecznie wyniki wyborów okażą się inne niż te w sondażach.

Przyszłość Lewicy

Magdalena Biejat odniosła się również do sytuacji na lewicowej scenie politycznej. Jak stwierdziła, nie jest zadowolona z dwóch kandydatów Lewicy, bo dzielenie wyborców jej zdaniem nie jest dobre. Z optymizmem patrzy jednak na nadchodzące wybory w Nowej Lewicy, w których start zapowiedziała już Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Myślę, że zmiana pokoleniowa się wydarzy. Ja też nie będę uciekać od roli liderki Lewicy […]. Zawsze mówimy, że Lewica jest kobietą – dodała. Wyraziła również nadzieję na porozumienie z Partią Razem.

W odpowiedzi na pytanie słuchaczy RMF FM dotyczące legalizacji prostytucji, wicemarszałkini Senatu opowiedziała się za modelem francuskim.

- Jestem zwolenniczką modelu francuskiego. Czyli takiego, w którym nie penalizuje się osób pracujących w prostytucji, ale ściga się sutenerów, którzy czerpią z niej zyski [...]. Pamiętajmy, że prostytucja jest bardzo mocno powiązana z przestępczością i przemocą (...). Głównym problemem nie jest to, czy osoby pracujące seksualnie płacą podatki, ale to, czy są objęci ochroną państwa i wsparciem. Uważam, że powinniśmy zalegalizować prostytucję w tym sensie, żeby takie osoby mogły właśnie liczyć na wsparcie – argumentowała. Podkreśliła, że jest wdzięczna za to pytanie, ponieważ temat ten nie był dotychczas poruszany w kampanii.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Magdalena Biejat:

Sonda Na kogo zagłosujesz w I turze wyborów prezydenckich 2025? Magdalenę Biejat Artura Bartoszewicza Grzegorza Brauna Szymona Hołownię Marek Jakubiak Macieja Maciaka Sławomira Mentzena Karola Nawrockiego Joannę Senyszyn Krzysztofa Stanowskiego Rafała Trzaskowskiego Marka Wocha Adriana Zandberga Na nikogo z nich Nie zamierzam iść na głosowanie