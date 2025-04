Marek Jakubiak - oświadczenie majątkowe, oszczędności, nieruchomości

Marek Jakubiak w polskiej polityce jest od kilku lat i jak dotąd dwukrotnie udało mu się zdobyć mandat posła. W 2015 roku wystartował z list Kukiz 15' i przekonał do siebie ponad 11 tysięcy wyborców. Ten sukces udało mu się powtórzyć w 2023 roku, kiedy wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości. Marek Jakubiak zdobył wówczas 39 tysięcy głosów. Startował również w wyborach na prezydenta Warszawy w 2018 roku, do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, do Sejmu w 2019 roku oraz w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Żaden z tych startów nie zakończył się sukcesem. O najważniejszy urząd w państwie ubiega się również w 2025 roku. Postanowiliśmy zajrzeć do jego oświadczenia majątkowego. Marek Jakubiak może pochwalić się: 174 tysiącami złotych, 40 tysiącami dolarów, a także trzema mieszkaniami: pierwsze z nich ma 120 m2 i jest warte 700 tysięcy złotych, drugie ma 157 m2 i jest warte 3,4 miliona złotych, ma trzy miejsca garażowe o wartości 270 tysięcy złotych. Trzecie mieszkanie ma 123 m2 i jest warte 3,5 miliona złotych. W oświadczeniu majątkowym Marek Jakubiak wpisał również nieruchomość o powierzchni 3200 m2 o wartości 400 tysięcy złotych.

Marek Jakubiak - piwo, browar, inne spółki

Poseł Wolnych Republikanów jest kojarzony jako właściciel browarów. I do dziś Marek Jakubiak cały czas działa w tej branży - zgodnie z oświadczeniem majątkowym, polityk posiada udziały w Browarach Regionalnych sp. z o.o. z udziałami w wysokości 100 proc. o wartości 60 milionów złotych. Na tym jednak nie koniec - poseł wpisał do swojego oświadczenia majątkowego również udziały w spółkach handlowych. Przedstawiają się one następująco:

- Gambrynus Sp z o.o. - udziały 3,7 proc. o wartości 96 tysięcy zł

- Browar Lwówek udziały - 0,17 proc. o wartości 18 tys. 700 zł

Z oświadczenia majątkowego Marka Jakubiaka wynika także, że polityk jest członkiem zarządu w poniższych spółkach:

- 2019 - 2023 - Prezes Zarządu Browar Lwówek sp. z o.o. Lwówek

- 2019 - 2023 - Prokura Browar Ciechan sp z o.o.

Z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości odpowiednio 108 tysięcy oraz 176 tysięcy złotych.

Marek Jakubiak - samochody

Kandydat na prezydenta wpisał do swojego oświadczenia majątkowego dwa zabytkowe samochody. Pierwszy z nich to GAZ 69 wyprodukowany w 1972 roku - jego wartość to 50 tysięcy złotych. Drugie auto Marka Jakubiaka to Mercedes W 107 z 1984 roku, który jest wart 70 tysięcy złotych. Na tym jednak nie kończy się lista drogocennych przedmiotów polityka. Jak bowiem wynika z jego oświadczenia majątkowego, poseł Wolnych Republikanów może pochwalić się również kilkoma obrazami polskich malarzy. Ich ceny wahają się w granicach od 10 tysięcy do 80 tysięcy złotych.

Marek Jakubiak posiada również trzy bardzo wartościowe zegarki, a ich wartość to odpowiednio 35 tysięcy złotych, 19 tysięcy złotych oraz 16 tysięcy złotych.

