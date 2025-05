Program Rafała Trzaskowskiego na wybory prezydenckie 2025. Co proponuje wyborcom?

Sławomir Mentzen startuje jako kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich, które odbędą się 18 maja 2025. Sławomir Mentzen ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a przez wielu jest uznawany za eksperta od podatków. Ma też licencjat z fizyki teoretycznej, co może zaskakiwać. Pierwszym przedsięwzięciem Mentzena był kantor wymiany walut. Trzeba przyznać, że ma on głowę do interesów. O czym świadczy jego majątek.

Majątek Sławomira Mentzena. Co posiada polityk Konfederacji?

Oświadczenie majątkowe posła Sławomira Mentzena z kwietnia 2024 roku wskazuje, że polityk ma:

dom (współwłasność małżeńska) o powierzchni 370 m kw, na działce mierzącej 1175 m kw - o wartości 3 500 000 zł,

drugi dom (współwłasność małżeńska) o powierzchni 125 m kw na działce mierzącej 800 m kw - warty 875 000 zł,

mieszkanie (współwłasność małżeńska) o powierzchni 107 m kw - warte 750 000 zł.

Do tego zgromadził 840 928 zł, 15 000 Euro i 1 500 dolarów oraz 165 funtów. Poseł ma na swoim koncie także sporo zasobów zgromadzonych w kryptowalutach:

33,7 bitcoinów wartych ponad 5,6 mln zł,

230 tys. OmegaEUR wartych ponad milion zł,

ponad 800 tys. OmegaPLN wartych 805 tys. zł,

409 CangaKoin o wartości 2 145 zł.

Mentzen posiada także papiery wartościowe: 7500 akcji Mirbudu o wartości 61 tys. 425 zł, 1000 akcji Figene Capital SA o wartości 950 zł i 1450 akcji Pure Biologics SA o wartości 18 tys. 328 zł. To oznacza, że majątek posła Konfederacji deklarowany w oświadczeniu wynosi ok. 10,9 mln zł. Do tego należy dodać trzy nieruchomości o łącznej wartości 5 mln zł, czyli 15,9 mln zł.

Sławomir Mentzen - samochód, kancelaria. Jak zarabia poseł?

Poseł w swoim oświadczeniu majątkowym informuje również o posiadaniu udziałów w spółkach handlowych - m.in. w Kancelarii Mentzen sp. z o.o., z której osiągnął dochód w wysokości ponad 2,7 mln zł. Sławomir Mentzen zadeklarował także prawo do prywatnego korzystania z dwóch samochodów: Mercedesa Coupe Klasy E z 2022 roku (wartość: 300 tys. zł) i Volvo XC 90 z 2022 roku (wartość: 340 tys. zł).

W oświadczeniu majątkowym wskazał też, że posiada drogie meble: stół za 12 tys. regał za 22 tys., a drugi za 17 tys., a także kanapę za 18 400 zł, a zabudowę kuchenną za 120 tys. Zadeklarował też posiadanie pozostałych mebli i sprzętu elektronicznego za 200 tys. Jest tym samym jednym z najbardziej majętnych posłów, choć w jego oświadczeniu majątkowym znajdziemy też sporo informacji o zobowiązaniach finansowych, które musi spłacać.

NIŻEJ ZDJĘCIA PIĘKNEGO DOMU, W KTÓRYM MIESZKA SŁAWOMIR MENTZEN:

