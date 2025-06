i Autor: PAP/Paweł Supernak

Komunikat PKW

Musisz to zrobić, żeby zachować tajność głosu! Ważny komunikat PKW

O 10:00 odbyła się pierwsza tego dnia konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że do tej pory nie doszło do incydentów wyborczych, oraz poinstruował wyborców o tym co powinniśmy zrobić po zagłosowaniu, żeby zapewnić tajność głosowania.