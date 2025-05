Bosak: Nie jest do końca jasne, co wydarzyło się ws. mieszkania Nawrockiego

Wybory prezydenckie 2025

Polska stoi u progu ważnego wydarzenia politycznego – wyborów prezydenckich! Już wkrótce obywatele zdecydują, kto przez najbliższe lata będzie sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kampania wyborcza nabiera tempa, a kandydaci prezentują swoje programy i wizje przyszłości kraju. Udział w wyborach prezydenckich to nie tylko prawo, ale i obowiązek każdego obywatela. To szansa na realny wpływ na przyszłość Polski i wybór osoby, która będzie reprezentować kraj na arenie międzynarodowej oraz dbać o jego interesy w kraju. Wybór obywatelom najlepszego ich zdaniem kandydata na fotel prezydenta RP mają ułatwić organizowane debaty wyborcze i sondaże. Najnowszy sondaż Opinia24 dla "Faktów" TVN wygląda następująco:

Trzaskowski - 31%

Nawrocki - 25%

Mentzen - 14%

Biejat - 6%

Hołownia - 5%

Zandberg - 5%

Braun - 4%

Jakubiak - 3%

Senyszyn - 2%

Stanowski - 1%

Bartoszewicz - 1%

Łukasz Michnik, rzecznik prasowy Lewicy, napisał na platformie X: ."Boom! Mamy mijankę: @MagdaBiejat @Holownia2025"

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Ewentualna druga tura zaplanowana jest na Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca 2025 roku. Osoby, które chcą głosować poza miejscem swojego zameldowania, powinny pobrać odpowiednie zaświadczenia lub dopisać się do listy wyborców, na co mają czas tylko do 15 maja - można to zrobić zdalnie poprzez aktywny Profil Zaufany.

Boom! Mamy mijankę @MagdaBiejatz @Holownia2025 🔥Sondaż Opinia24 dla "Faktów" TVN:Trzaskowski - 31% Nawrocki - 25%Mentzen - 14%Biejat - 6% Hołownia - 5%Zandberg - 5%Braun - 4%Jakubiak - 3%Senyszyn - 2%Stanowski - 1%Bartoszewicz - 1%— Łukasz Michnik (@michniklukasz) May 7, 2025

M.JAKUBIAK: JAK WYGRA TRZASKOWSKI STRACIMY POLSKĘ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.