i Autor: PAP/Piotr Polak, PAP/Tomasz Wojtasik

Polacy zabrali głos

Nowy sondaż przed II turą. Trzaskowski ma powody do zadowolenia

Na dwa dni przed ciszą wyborczą, Rafał Trzaskowski ma powody do zadowolenia. Z najnowszego sondażu wynika, że Polacy uważają go za kandydata, który lepiej zadba o polskie interesy na arenie międzynarodowej. Taką opinię podziela 42 procent badanych, z kolei według 38 procent to Karol Nawrocki lepiej sprawdzi się w tej roli. II tura wyborów prezydenckich już 1 czerwca.