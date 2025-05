i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS, Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki

relacja

Kampania wyborcza na finiszu. Trzaskowski i Nawrocki walczą o głosy!

To już ostatnie dni kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta mają niewiele czasu, by jeszcze przekonać do siebie i swojej wizji Polski wyborców. Nie zatrzymują się jednak. Wczoraj obaj mieli pełne ręce roboty, a wieczorem Rafał Trzaskowski był na spotkaniu w Kaliszu, a Karol Nawrocki na debacie Republiki w Końskich. Co przyniesie nowy dzień kampanii? Bądźcie z nami!