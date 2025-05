Komorowski zdradził na kogo zagłosuje. "To jest absolutnie lepszy wybór"

Komorowski zadeklarował, na kogo odda głos

Przed nami II tura wyborów prezydenckich - już 1 czerwca wybierzemy głowę państwa spośród dwóch kandydatów. Najnowsze sondaże wskazują, że faworytem jest Rafał Trzaskowski, ale jego przewaga nad Karolem Nawrockim nie jest zbyt duża. Bronisław Komorowski, który w czwartkowy poranek 29 maja był gościem w Radiu Zet, zadeklarował, że odda głos na Rafała Trzaskowskiego. - Rafał Trzaskowski ma swoją pozycję w PO mocną, więc raczej on ma większą szansę na partnerskie relacje. Absolutny mit, tworzony świadomie, jako kandydata obywatelskiego, że pan Nawrocki nie zależy od Nowogrodzkiej - ocenił były prezydent. Jak dodał, nowo wybrana głowa państwa powinna zrezygnować z człokowstwa w partii. - Po to, by łatwiej przekonać Polaków i samemu sobie ułatwić nabranie dystansu, jeśli nie równego do wszystkich partii, to przynajmniej do wszystkich, liczących się środowisk, że jest się prezydentem wszystkich Polaków - powiedział Bronisław Komorowski.

II tura wyborów prezydenckich

II tura wyborów prezydenckich wyłoni głowę państwa. W decydującym głosowaniu obywatele będą wybierać pomiędzy Rafałem Trzaskowskim oraz Karolem Nawrockim. I turę wyborów prezydenckich wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej na którego głos oddało 6 147 797 wyborców, co przełożyło się na poparcie na poziomie 31,36 procent. Z kolei Karol Nawrocki zdobył 5 790 804 głosów, co oznaczało 29,54 procent. Frekwencja wyniosła 67,31 procent. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21. Pierwsze sondażowe wyniki exit poll powinniśmy poznać tuż po godzinie 21.

PBK o tym, że prezydent powinien zdystansować się od partii: Po to, by łatwiej przekonać Polaków i samemu sobie ułatwić nabranie dystansu, jeśli nie równego do wszystkich partii, to przynajmniej do wszystkich, liczących się środowisk, że jest się prezydentem wszystkich Polaków— Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) May 29, 2025

