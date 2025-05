Miller: Wybór Nawrockiego to jest Kaczyński, który rozpocznie montowanie nowej większości sejmowej

Karol Nawrocki na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim. O co go zapytał?

Miller przewiduje co się stanie, jeśli wygra Nawrocki

Karol Nawrocki oraz Rafał Trzaskowski zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich już 1 czerwca. Kandydaci debatowali ze sobą podczas dyskusji 23 maja, a najnowsze sondaże pokazują niewielką przewagę kandydata Koalicji Obywatelskiej. Wszystko rozstrzygnie się za kilka dni. Zdaniem Leszka Millera, ewentualne zwycięstwa Karola Nawrockiego może doprowadzić w Polsce do kompletnej zmiany. - Wybór Nawrockiego to jest Kaczyński, który rozpocznie montowanie nowej większości sejmowej - ocenił były premier w Polsat News. - To oznacza szybkie zmiany w prezydium Sejmu i wniosek o konstruktywne wotum nieufności, czyli wybór nowego premiera - powiedział były premier.

Nawrocki czy Trzaskowski? Kto bardziej niezależny?

Na zlecenie "Super Expressu" Instytut Badań Pollster przeprowadziło sondaż, w którym sprawdzono jak wyborcy odbierają kandydatów na prezydenta względem środowisk, przez które są popierani oraz relacji kandydatów i liderów tych środowisk. Z badania przeprowadzonego przez IBP wynika, że Karol Nawrocki jest uznawany za bardziej niezależnego od popierającej go partii. Kandydat popierany przez PiS został wskazany przez 51 proc. ankietowanych. Kandydata KO Rafała Trzaskowskiego wybrało 49 proc. badanych, uznając go jako gwaranutjącego większą niezależność od lidera partii go popierającej. Sondaż Instytutu Badań Pollster został przeprowadzony 25 maja br. metodą wywiadu internetowego (CAWI) na próbie 1011 Polaków w wieku powyżej 18 lat.

II tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Lokale wyborcze będą wówczas otwarte w godzinach 7-21. W nocy z piątku na sobotę obowiązywać będzie cisza wyborcza, podczas której agitowanie jest surowo zabronione. Pierwsze sondażowe wyniki powinniśmy poznać około godziny 21.00 w niedzielę.