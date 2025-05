Debata Republiki w Końskich. Mentzen podjął decyzję! [RELACJA]

To już ostatnie dni, które kandydaci na prezydenta Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mają na działanie, by przekonać do siebie wyborców. Każdy dzień przynosi nowe doniesienia. Gorąco zapowiada się też środowe (28 maja) popołudnie. Dlaczego? Nie dość, że w Końskich odbyć się ma debata telewizji Republika (organizowana na rynku), na której pojawi się Nawrocki, to jeszcze wyborcy i kandydaci czekają na to, co powie Sławomir Mentzen, który ma ogłosić, kogo popiera w wyborach prezydenckich. Aby być na bieżąco śledźcie naszą relację!

Na żywo Relacja z ostatnich dni wyborów. 28 maja 16:17 Przyznał też, że chciałby, żeby powstał dokument o młodości Karola Nawrockiego: - To jest świetna historia! Mamy faceta, który ocierał się o świat przestępczy a potem z tego wyszedł. Zrobił doktorat... A potem wchodzi do polityki i może wygrać, no to jest kapitalna historia (...) Historia w stylu amerykańskim, a teraz mamy faceta, który wziął się znikąd - zachwala Mentzen. 16:15 Zdaniem Mentzena niemożliwe jest i niewiarygodne, że Nawrocki jako chłopak z blokowiska patrzył na Jana Pawała II, Pileckiego czy Maksymiliana Kolbę. Dlatego też Mentzen zapytał o ustawki kibicowskie: - Cieszę się, że dałem newsa. Cieszę się, że biją się w lesie a nie na ulicy, odbieram to pozytywnie - ocenił. A co w związku z kawalerką od pana Jerzego? - Nie czuję się przekonany, nie kupuję tej historii - podsumował polityk Konfederacji. 16:10 - Karol Nawrocki zgodził się na 8 z 8 punków tzw. deklaracji toruńskiej. To ważny gest, gdy ktoś się zgadza z tymi punktami, gdy to jest ważne dla niego - komentuje Mentezn. - Ten gest trzeba docenić. Dalej polityk komentuje, że po podpisaniu deklaracji doszło do dalszej rozmowy a Nawrocki się "wkopał". - Nie zna się na ekonomii, wiedza o gospodarce Nawrockiego jest na przeciętnym poziomie, nie jest specjalistą, nie rozumie powiązań - dodał Mentzen. 16:07 Mentzen wskazuje, że Nawrocki dwa razy się "zamotał" m.in. w czasie rozmowy o podatku katastralnym. - Ale mamy to, zadeklarował, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki - wspomina Mentzen. - To mnie cieszy, że komuś uda się dowieźć tę obietnicę. - Nawrocki odciął się też od niektórych decyzji PiS, nie miał z tym problemu, by powiedzieć "Tak, PiS robił źle". Sławomir Mentzen analizuje punkt po punkcie swoją deklarację i przypomina, jak reagował na kolejne punkty deklaracji Nawrocki. 16:05 Komu polityk przekaże głosy? Zaraz się okaże. Mentzen wskazuje na deklarację: - Nawrocki w sumie zgadzał się ze mną, zapowiedział, że moją deklarację podpisze - komentuje były kandydat Konfederacji. 16:03 Sławomir Mentzen wygłasza oświadczenie. Mówi o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach, a chodzi o rozmowy z Trzaskowskim i Nawrockim. - Nawrocki chciał pokazać, że ma podobne poglądy do moich. 15:43 Mentzen zarobił astronomiczną kwotę na Trzaskowskim i Nawrockim 15:39 Przed nami emocjonujące popołudnie. Sławomir Mentzen ma ogłosić decyzję o swoim poparciu przed II turą wyborów prezydenckich. Na kogo postawi? Czy wskaże, by jego zwolennicy poparli Trzaskowskiego czy może Nawrockiego? Oto jest pytanie. Do zgarnięcia przez kandydatów drugiej tury jest spore poparcie.

