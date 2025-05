Trzaskowski opublikował nowe nagranie. "Trzeba przekonywać wszystkich"

Trzaskowski apeluje: Trzeba przekonywać wszystkich

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelski i zwycięzca I tury wyborów prezydenckich, opublikował nowe nagranie. Widać na nim, jak prezydent Warszawy wraz z żoną Małgorzatą odwiedzają mieszkankę Kępna. Polityk przekonuje, jak ważne jest uczestnictwo w wyborach oraz zachęca by oddawać na niego głos. - Zostało dosłownie kilkadziesiąt godzin do głosowania i co trzeba robić? Trzeba przekonywać wszystkich, pukać do drzwi i namawiać do tego, żeby wzięli udział w wyborach. I właśnie to robimy tutaj, w Kępnie. Namawiamy w takim razie do głosowania, prosimy bardzo żeby namawiać innych, bo to jest bardzo ważne. Nie można zasypiać, tylko trzeba działa - apeluje Rafał Trzaskowski.

Według oficjalnych danych PKW kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów, popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc. Trzecie miejsce zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - uzyskał 14,81 proc. głosów. Za nim znalazł się wykluczony z Konfederacji Grzegorz Braun z wynikiem 6,34 proc. Na następnych miejscach uplasowali się: kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia z wynikiem 4,99 proc., kandydat Razem Adrian Zandberg - 4,86 proc., kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat - 4,23 proc. Z kolej na dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego zagłosowało 1,24 proc. wyborców, a na byłą posłankę SLD Joannę Senyszyn - 1,09 proc. Kolejni są: Marek Jakubiak (0,77 proc.), Artur Bartoszewicz (0,49 proc.), Maciej Maciak (0,19 proc.) oraz Marek Woch (0,09 proc.). II tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21.

Żeby przekonać trzeba próbować! pic.twitter.com/0Kjv60nLo1— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 28, 2025