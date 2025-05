Mentzen: nie widzę żadnego powodu, żeby głosować na Trzaskowskiego

Mentzen o rozmowie z Nawrockim

Sławomir Mentzen postanowił podsumować rozmowy z Karolem Nawrockim oraz Rafałem Trzaskowskim. Polityk Konfederacji przyznał, że należy docenić to, że kandydat PiS podpisał deklarację składającą się z ośmiu punktów. - Rozmowa z Karolem Nawrockim była wyjątkowo niekonfrontacyjna - ocenił polityk Konfederacji. - Warto podkreślić, że Karol Nawrocki odciął się od niektórych działań Prawa i Sprawiedliwości - dodał. Sławomir Mentzen odniósł się również do informacji o tzw. ustawkach. Polityk przyznał, że nie widzi w tym nic złego i woli, jeśli do bijatyki dorosłych mężczyzn dochodzi gdzieś w lesie zamiast na trybunach. Jak dodał, informacje w tej sprawie były przez niego sprawdzone, a sztab PiS zupełnie nic o tym nie wiedział. Sławomir Mentzen przyznał, że duży plus dla Karola Nawrockiego należy się za podpisanie deklaracji, natomiast minus za wiarygodność.

- Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważny gest. Jeżeli ktoś zgadza się z tymi 8 punktami, jeżeli to są dla niego ważne sprawy, to wybór w tym momencie powinien być oczywisty. Bo mamy kandydata, który swoim podpisem zaświadczył, że będzie się do tych 8 bardzo ważnych punktów stosował. Uważam, że powinno się ten gest docenić - powiedział Sławomir Mentzen.

Mentzen o rozmowie z Trzaskowskim

Sławomir Mentzen przyznał, że Rafał Trzaskowski przybrał inną taktykę i chciał pokazać w czym różni się od Konfederacji. - Pierwszym bardzo dużym punktem, w którym się diametralnie nie zgodziliśmy była kwestia wolności słowa - ocenił polityk Konfederacji. Jak przypomniał, kandydat KO zadeklarował, że podpisałby ustawę dotyczącą mowę nienawiści. - Tu się absolutnie ze sobą nie zgadzamy - przyznał Sławomir Mentzen.

Polityk Konfederacji przyznał również, że nie zgadza się z Rafałem Trzaskowskim ws. Ukrainy. - Moim zdaniem Rafał Trzaskowski nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji przyłączenia Ukrainy do NATO i w sumie to zbyt dobrze o nim nie świadczy - stwierdził Sławomir Mentzen.

Zdaniem Mentzena, Trzaskowski nie potrafił nie odpowiedzieć na pytanie, co się zmieni, jeśli wygra wybory prezydenckie. - Nie widzę żadnego powodu, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego - ocenił polityk Konfederacji.

– Jestem głęboko przekonany, że macie swoje rozumy. Nikt wam nie musi mówić, na kogo macie głosować. Wy doskonale wiecie, do kogo wam jest bliżej. Zagłosujcie tak, jak mówi wam wasze sumienie, wam wasz rozum. Wy naprawdę nie potrzebujecie ode mnie żadnego tutaj wskazania. Jestem przekonany, że pomogłem wam w dokonaniu wyboru, na tyle na ile mogłem - ocenił Sławomir Mentzen.

