Szokujące wyniki sondażu przed II turą wyborów. Nawrocki wygrywa! Ale to, o co zapytano zaskakuje

Kampania wyborcza zmierza ku końcowi, ale nie można jej odmówić dynamiki. Każdego dnia pojawiają się nowe doniesienia dotyczące kandydatów, które są szeroko komentowane. Tylko ostatnie dni przyniosły informacje o przeszłości Nawrockiego, co było omawiane na wszelkie sposoby. Co więcej, wyborcy jednego z kandydatów pierwszej tury wyborów prezydenckich, Sławomira Mentzena, czekali na to, czy popierany przez nich polityk, przekaże któremuś z kandydatów swoje poparcie. Lider Konfederacji nie zrobił tego w jednoznaczny sposób, a do swoich zwolenników zaapelował, by głosowali zgodnie z własnym rozumem i sumieniem.

Sondaże na końcówce kampanii wyborczej

Ostatnie sondaże pokazują, że Nawrocki i Trzaskowski idą dosłownie ramię w ramię i mają bardzo podobne poparcie. Raz wygrywa jeden, a raz drugi. Tymczasem "Super Express" sprawdził coś zupełnie innego, a mianowicie to, jak wyborcy odbierają kandydatów w kontekście środowisk ich popierających oraz relacji kandydatów i liderów tych środowisk.

Wszak politycy wspierający Nawrockiego zarzucają jego przeciwnikowi, że będzie pod wpływem lidera popierającego go ugrupowania, czyli Donalda Tuska, a ci, którzy popierają Trzaskowskiego wskazują, że to Nawrocki będzie się dawał sterować Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków, który z kandydatów ich zdaniem gwarantuje większą niezależność od lidera partii go popierającej? Wyniki mogą zaskakiwać. 51 proc. badanych wskazało, że to Karol Nawrocki będzie bardziej niezależny, a 49 proc, że to Rafał Trzaskowski gwarantuje większą niezależność.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 25.05.2025 roku metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Wyniki pierwszej tury wyborów: Nawrocki i Trzaskowski najlepsi

Przypomnijmy, że w pierwszej turze kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał wynik na poziomie 29,54 proc. Eksperci od polityki spodziewają się, że ostateczna walka będzie zacięta, a liczyć się będzie dosłownie każdy głos!

