Karol Nawrocki na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim. O co go zapytał?

Szokujące wyniki sondażu przed II turą wyborów. Nawrocki wygrywa! Ale to, o co zapytano zaskakuje

Karol Nawrocki na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim

28 maja na antenie Telewizji Republika odbywa się debata prezydencka. Bierze w niej udział Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, natomiast Rafał Trzaskowski nie jest obecny. Jego sztab już wcześniej zapowiadał, że polityk nie weźmie udziału w dyskusji. Kandydat Koalicji Obywatelskiej od 19.30 rozmawiał z mieszkańcami Kalisza. W pewnym momencie na scenie pojawił się człowiek, który przedstawił się jako... Karol Nawrocki. Przyznał, że mieszka w Kaliszu od urodzenia, a Rafała Trzaskowskiego zapytał o pierwsze decyzje, jeśli ten zostanie prezydentem.

Deklaracje Rafała Trzaskowskiego

- Pierwsza decyzja, która dla mnie jest niesłychanie ważna, to jest kwestia kwoty wolnej od podatku, 60 tysięcy. Takie było zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej i będę rozmawiał z rządem, żeby to się stało natychmiast, a jak nie, to jeszcze w sierpniu złożę swoją własną propozycję. Drugą kwestią jest na pewno kwestia mieszkalnictwa. Ja wiem, że młodzi ludzie czekają na mieszkania. (…) Bardzo mi zależy na takim wielkim programie wsparcia samorządów, jeżeli chodzi o budowę mieszkań komunalnych i mieszkań na tani wynajem. (…) Jestem gotów do złożenia takiego projektu ustawy, który po prostu przyśpieszy budownictwo mieszkaniowe. - Trzecia rzecz, bardzo ważna. A mianowicie kwestia związana z sądownictwem. Nie może być tak, że dzisiaj panuje chaos (…) ten pakiet ustaw musi być uchwalony jak najszybciej - powiedział Rafał Trzaskowski.

ZOBACZ GALERIĘ: Karol Nawrocki na zorganizowanej przez telewizję Republika debacie przedwyborczej w Końskich

KOGO POPRZE MENTZEN? ROBERT WINNICKI: BYLE NIE TRZASKOWSKI! | Warzecha Kontra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.