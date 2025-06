PILNE wystąpienie Donalda Tuska. Premier reaguje po wyborach

Premier Donald Tusk zamierza zabrać głos w specjalnym wystąpieniu. W mediach pojawiły się doniesienia, że premier Donald Tusk zapowiedział specjalne wystąpienie w poniedziałek (2 czerwca) o godzinie 20:00. Informację tę potwierdził m.in. Polsat News. Do tej pory Tusk nie odniósł się do wyników wyborów, nie zabrał głosu także w niedzielę w czasie wieczoru wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Wygląda na to, że na pierwszy komentarz premiera Donalda Tuska trzeba czekać aż do wieczora.

Szef rządu milczy też, jeśli chodzi o wpisy w mediach społecznościowych. Ostatni jego wpis został opublikowany jeszcze w ciszy wyborczej, a dotyczył wygranej Igi Świątek: - Jest zwycięstwo! 👏❤️Brawo Iga! A tak przy okazji, nie czekajcie do wieczora z głosowaniem, bo zapowiadają burze i deszcz, a szkoda każdego głosu - napisał Tusk i zamilkł.

Wybory w Polsce. Oficjalne wyniki PKW

Jak wiemy w poniedziałek Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalnie, że wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki (kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość) uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej) uzyskał 49,11 proc. głosów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka, Państwowa Komisja Wyborcza ma 14 dni na podjęcie uchwały dotyczącej sprawozdania z przeprowadzonych wyborów prezydenckich. Oznacza to, że w ciągu dwóch tygodni poznamy stanowisko PKW w sprawie ewentualnych okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ważność wyborów.

Rafał Trzaskowski już skomentował wyniki wyborów. Przede wszystkim podziękował wyborcom, którzy obdarzyli go zaufaniem oraz tym wszystkim, którzy działali na rzecz jego kampanii: - Dziękuję, że uwierzyliście we mnie i oddaliście na mnie głos w niedzielę. I przepraszam, że nie udało mi się przekonać do mojej wizji Polski większości obywateli. Przepraszam, że nie zwyciężyliśmy wspólnie - napisał Rafał Trzaskowski w serwisie X (dawniej Twitter).

