Praca w komisji wyborczej 2025. Jakie zadania?

Aby przeprowadzić wybory 2025, muszą powstać komisje wyborcze. Każda komisji wyborcza składa się z członków, którzy mają określone zdania. Do zadań członków komisji wyborczej należą:

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Członek komisji wyborczej - wynagrodzenie 2025. Ile można zarobić?

Warto zaznaczyć, że za działanie w komisji wyborczej jej członkom należy się wynagrodzenie. Wiele osób zastanawia się, ile wynosi wynagrodzenie członka komisji i czy da się na tym zarobić. Zgodnie z uchwałą PKW w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji. Dodatkowo członkom komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, zależy ona od funkcji w komisji, i tak:

dla członków okręgowych komisji wyborczych – 1000 zł,

dla członków rejonowych komisji wyborczych – 1000 zł,

dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 700 zł,

dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 600 zł,

dla członków obwodowych komisji wyborczych – 500 zł.

Jeżeli w wyborach Prezydenta RP przeprowadzane jest głosowanie ponowne, czyli II tura, członkom komisji przysługują, w związku z tym głosowaniem, zryczałtowane diety w ¾ wysokości wyżej wymienionych stawek.

Ile godzin w komisji wyborczej?

Prawa w komisji wyborczej jest bardzo odpowiedzialna. Ile trwa? Wiadomo, że nie zaczyna się w dniu wyborów i nie kończy wraz z zamknięciem lokali wyborczych. Jest to praca, która zaczyna się już wcześniej, bo członkowie komisji muszą przygotować lokale do działania. W dniu wyborów przed otwarciem lokalu wyborczego komisja musi sprawdzić dostarczone dokumenty i materiały, ponownie przeliczyć karty do głosowania, stemplować karty do głosowania, sprawdzić lokal wyborczy i przygotować go do rozpoczęcia głosowania, sprawdzić zamknięcie i opieczętowanie urny. Następnie prowadzą wszelkie prace związane z głosowaniem: wydawanie kart, dostarczanie informacji głosującym, pilnowaniem porządku. Praca trwa co najmniej 14 godzin, od godz. 7 do 21, czyli tyle ile jest otwarty lokal wyborczy, ale w rzeczywistość jest to więcej godzin.

Zgłoszenie do komisji wyborczej. Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Kandydatem na członka komisji wyborczej może być każda osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która jest obywatelem polskim, a najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat. Nie jest to osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu i nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest też ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. Jest też szereg obostrzeń związanych z tym, kto nie może zostać członkiem komisji wyborczej:

kandydat w wyborach;

komisarz wyborczy;

pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

urzędnik wyborczy;

mąż zaufania;

obserwator społeczny;

osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

Zgodnie z przepisami do 18 kwietnia będzie można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a komisje te zostaną powołane do 28 kwietnia.

Jak zgłosić się do komisji wyborczej?

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez terytorialną komisję wyborczą. Ale trzeba pamiętać: samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu, przypomina PKW.

Nabór na komisarzy wyborczych 2025. Co robi komisarz?

Jak podaje fundacja Batorego: - Komisarze wyborczy to jednoosobowe, kadencyjne organy wyborcze. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, komisarze są pełnomocnikami Państwowej Komisji Wyborczej „w terenie”, wyznaczonymi na obszar stanowiący województwo lub część jednego województwa. Do zadań komisarzy należy: sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego; zapewnianie, we współdziałaniu z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędnikami wyborczymi, organizacji wyborów do rad na obszarze województwa; powoływanie terytorialnych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego po wykonaniu ich ustawowych zadań.