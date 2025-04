Przetasowanie wśród nowych wyborców! Zaczęli popierać innego kandydata

Co nas czeka?

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Research Partner, Rafał Trzaskowski z KO pozostaje liderem wyścigu prezydenckiego z poparciem 34,8 proc. wyborców. Na drugim miejscu plasuje się Karol Nawrocki, kandydat z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, z wynikiem 22,7 proc.. Trzecie miejsce zajmuje Sławomir Mentzen z Konfederacji, którego poparcie spadło do 15,8 proc..

Warto zauważyć, że w porównaniu z badaniem z końcem marca, poparcie dla prezydenta Warszawy nieznacznie spadło (o 0,7 pkt. proc.), podczas gdy prezes IPN odnotował wzrost o 0,5 pkt. proc.. Sławomir Mentzen stracił 1,2 pkt proc.

Ośrodek Research Partner podkreśla, że debata w Końskich nie wpłynęła znacząco na preferencje wyborcze. Zmiany w poparciu dla poszczególnych kandydatów mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

Młodzi głosują inaczej

Najciekawsze zmiany zachodzą w grupie wiekowej 18-24 lata. Sławomir Mentzen traci poparcie wśród młodych (spadek z 38% do 34,3% w ciągu trzech tygodni), a Adrian Zandberg z partii Razem zyskuje na popularności, osiągając 21,8 proc. poparcia. Analitycy sugerują, że te przesunięcia mogą być związane z kontrowersyjnymi wypowiedziami kandydata Konfederacji na temat płatnych studiów i aborcji.

Research Partner zwraca uwagę, że ostateczny wynik wyborów zależy od najstarszej grupy wyborców powyżej 55. roku życia, która jest najliczniejsza. W tej grupie Karol Nawrocki zdobył 28,7 proc. wskazań. Co ciekawe, Sławomir Mentzen zyskał w lutym nowych zwolenników w tej grupie wiekowej, co przyczyniło się do jego wcześniejszego wzrostu poparcia.

Szymon Hołownia zdobywa 6,7 proc. poparcia (wzrost o 1,1 punktu procentowego). Adrian Zandberg, mimo braku udziału w debacie telewizyjnej, zyskuje 4,2proc. poparcia (wzrost o 2 punkty procentowe). Stawkę zamykają Magdalena Biejat z Lewicy (3,4 proc.) i Marek Jakubiak (2 proc.).

