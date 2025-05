Radosław Fogiel ostro o Trzaskowskim! "Może aplikować na stanowisko tłumacza"

Wyniki tego sondażu przed II turą wyborów są zdumiewające. Wygrywa Nawrocki, ale zaskakuje to, o co zapytano

Sondaż Opinia24 dla RMF FM zadał Polakom pytanie, który z kandydatów na prezydenta – Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki – lepiej reprezentowałby Polskę na arenie międzynarodowej. Wyniki pokazały niewielką przewagę Rafała Trzaskowskiego, którego wskazało 42% badanych. Karola Nawrockiego w tej roli widzi 38% ankietowanych. Co ciekawe, aż 20% Polaków nie ma zdania w tej kwestii.

Radosław Fogiel, komentując wyniki sondażu, wyraził przekonanie, że to Karol Nawrocki lepiej reprezentowałby Polskę.

- Zdecydowanie lepiej Polskę będzie reprezentował Karol Nawrocki, bo z pozycji prezydenta najlepiej reprezentuje się Polskę na arenie międzynarodowej – stwierdził poseł PiS w rozmowie z RMF FM.

Rozmowa dotknęła również kwestii znajomości języków obcych. Radosław Fogiel zauważył, że choć Rafał Trzaskowski chlubi się swoimi zdolnościami lingwistycznymi, to nie jest to najważniejsza cecha głowy państwa. Przypomniał, że Karol Nawrocki zna język angielski, co udowodnił podczas wizyty w Białym Domu.

- Karol Nawrocki na prezydenta i wtedy Rafał Trzaskowski może aplikować na stanowisko tłumacza - dodał, nawiązując do lingwistycznych zdolności kandydata KO.

"Afera snusowa"

W trakcie rozmowy poruszono również temat woreczka nikotynowego, który Karol Nawrocki zażył podczas debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich. Radosław Fogiel bagatelizował sprawę.

- Znam premierów krajów Unii Europejskiej, którzy też bardzo intensywnie palą papierosy. Co do samego snusa: kilka dni temu była u mnie delegacja ze Szwecji - kilku parlamentarzystów, kilku radnych. Kiedy usłyszeli o tzw. aferze snusowej, byli absolutnie zdumieni, bo w Szwecji to jest na porządku dziennym - ocenił. Dodał, że to "didaskalia, które mają odwrócić uwagę od spraw ważnych".

Radosław Fogiel skomentował również nieobecność Rafała Trzaskowskiego na debacie w Końskich, zorganizowanej przez Telewizję Republika.

- Należy żałować, że Rafał Trzaskowski konsekwentnie odmawia pojawienia się na debatach, które nie są pod niego ustawione – stwierdził polityk PiS.

Zauważył, że Telewizja Republika, mimo swojego konserwatywnego profilu, gościła na debatach również kandydatów lewicowych.

- Dziwi mnie ten strach Rafała Trzaskowskiego. Wiem, że traumy zostają głęboko, najwyraźniej Trzaskowski wykasował sobie z GPS-a nazwę "Końskie", bo go zimny pot oblewa, jak przejeżdża w okolicy - dodał Fogiel.

