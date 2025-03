Rafał Trzaskowski o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Ważna sprawa dla przyszłości Polski

Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na to, że polskie dzieci spędzają średnio 4,5 godziny dziennie w internecie, a jedynie 5 minut z tego czasu poświęcają na edukację i weryfikację informacji. Co gorsza, połowa treści, na które są narażone, to treści antyspołeczne, takie jak hejt, patologie i niedostosowane do swojego wieku treści o charakterze seksualnym. Trzaskowski w swoim wystąpieniu powołał się na bardzo popularnego obecnie serialu „Dojrzewanie”.

- On opowiada jasno o tym, jak nasze dzieci są dzisiaj zagubione w świecie cyfrowym i do czego to czasami doprowadza. My bardzo często wprowadzamy dla naszych dzieciaków bardzo dużo ograniczeń w życiu rzeczywistym, natomiast w świecie cyfrowym w ogóle ich nie ma. Za mało się interesujemy tym, co nasze dzieci robią w świecie cyfrowym. A dane są naprawdę zatrważające. Dzisiaj średnio każde polskie dziecko spędza 4,5 godziny dziennie w internecie, z tego na sprawdzaniu informacji, na edukacji 5 minut – mówił Trzaskowski.

Problem, na który uwagę zwrócił Trzaskowski, dotyczy również dostępu do treści związanych z samookaleczaniem się, namawianiem do samobójstwa. Mimo to, tylko 30% rodziców stosuje filtry blokujące takie treści, a aż 60% w ogóle nie rozmawia z dziećmi o ich aktywności w sieci.

Konieczność edukacji i dialogu

Trzaskowski podkreślił, że kluczowe jest edukowanie zarówno dzieci, jak i rodziców w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dzieci powinny uczyć się w szkole weryfikacji informacji, a rodzice powinni być świadomi zagrożeń i sposobów ochrony swoich pociech.

- Jeżeli mówimy na serio o bezpieczeństwie, musimy rozpocząć debatę na ten temat - niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne. Musimy zacząć debatę na temat bezpieczeństwa naszych dzieci - apelował kandydat.

Bezpieczeństwo dzieci – fundamentem bezpieczeństwa Polski

Rafał Trzaskowski podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci w sieci jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem całego państwa.

Nie będzie bezpieczeństwa Polski, jeżeli nie będą bezpieczne nasze dzieci. Bardzo istotna sprawa, żeby dzisiaj jasno mówić: nie ma mowy o jakiejkolwiek cenzurze w internecie. Ale nie ma wolności dla ruskich botów. Bo od tego zaczyna się dezinformacja, od tego się zaczyna robienie ludziom wody w głowie. I musimy się tym tematem zająć na poważnie – mówił Trzaskowski.

Trzaskowski zaapelował o wzmożoną czujność i rozmowy z dziećmi na temat źródeł informacji, z których korzystają. Tylko w ten sposób można skutecznie przeciwdziałać dezinformacji i chronić najmłodsze pokolenie przed zagrożeniami cyfrowego świata. Przyznał, że nieraz rozmawiając ze swoimi dziećmi pyta ich o to, skąd mają daną informację: - I często okazuje się, że właśnie z niesprawdzonego źródła. Musimy, drodzy państwo, rozmawiać z naszymi dziećmi na ten temat, bo ten kryzys jest już tutaj i musimy sobie z tego zdać sprawę – powiedział kandydat KO na prezydenta.

