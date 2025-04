Rafał Trzaskowski ostro o Andrzeju Dudzie! "Olbrzymie rozczarowanie"

- To było olbrzymie rozczarowanie, bo w ostatnich tygodniach i miesiącach widać było różnice pomiędzy prezydentem a panem Nawrockim i panem prezesem. Jednak prezydent Duda uległ. Gdy dostał rozkaz, że ma pojawić się na partyjnej imprezie i zrzucić z siebie pozory niezależności, to to zrobił - stwierdził.