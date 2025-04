Rafał Trzaskowski stawia na debatę "Super Expressu"! "Tam wszyscy się spotkamy"

Szymon Hołownia wyszedł z inicjatywą zorganizowania debaty "jeden na jeden" z Rafałem Trzaskowskim w Gdańsku. Sztab Hołowni wystosował oficjalne zaproszenie, proponując formułę z udziałem wyborców obu kandydatów, wzajemnymi pytaniami i transmisją online.

Jednak Trzaskowski, zapytany o to w Polsat News, odpowiedział, ż nie zamierza spierać się ze swoimi przyjaciółmi. Dodał, że do marszałka Hołowni podchodzi z "szacunkiem i uśmiechem". Mimo to, jak podkreślił, nie skorzysta z zaproszenia, ponieważ w poniedziałek odbędzie się debata w "Super Expressie".

- Tam wszyscy się spotkamy - zaznaczył.

Kandydat KO tłumaczy swoją decyzję obawą przed powtórką sytuacji z Końskich, gdzie pierwotnie planowana debata "jeden na jeden" z Karolem Nawrockim przerodziła się w spotkanie z udziałem ośmiu kandydatów.

- Nie będę debatować z Szymonem Hołownią "jeden na jeden" w Gdańsku, wszyscy będziemy debatować w poniedziałek w "Super Expressie"" - oświadczył Trzaskowski.

Przypomniał, że finalnie debata w Końskich nie była starciem pomiędzy nim a Nawrockim.

- Mieliśmy debatę ośmiu kandydatów. Wtedy pan marszałek Hołownia mówił, że to nie fair, że nie powinniśmy się spotykać jeden na jeden. Teraz proponuję znowu debatę jeden na jeden. Nie ma gwarancji, że na tej debacie nie pojawiliby się inni kandydaci i w związku z tym lepiej w sposób zupełnie naturalny spotkać się w poniedziałek w "Super Expressie" - dodał.

Podkreślił, że inni kandydaci "wywoływali" go na pojedynki jeden na jeden. Dodał, że zrobił to popierany przez Pis Karol Nawrocki.

- Zgodziłem się, a Nawrocki nie chciał przyjść sam, przestraszył się - mówił Trzaskowski nawiązując do debaty, która odbyła się 11 kwietnia w Końskich.

Wyjątkowa debata "Super Expressu"

Już w poniedziałek 28 kwietnia odbędzie się jedyna taka debata prezydencka - bez udziału dziennikarzy! Wszystkie pytania będą zadawać sobie uczestnicy. Tego nie można przegapić! Transmisja na żywo rozpocznie się o 20:00 w poniedziałek 28 kwietnia. Swoją obecność potwierdzili: Adrian Zandberg, Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Joanna Senyszyn, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Magdalena Biejat, Marek Jakubiak, Marek Woch, Rafał Trzaskowski, Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia.

