i Autor: Marcin Gadomski / Super Express; Art Service / Super Express

ale numer!

Sensacyjne doniesienia! Braun otrzymał odpowiedzi od sztabu Nawrockiego na swoje postulaty

Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski spotkali się ze Sławomirem Mentzenem. Polityk zaprosił ich do rozmów i zaproponował podpisanie swoich wyborczych postulatów. Miało to mieć wpływ na wyborców polityka Konfederacji, by mogli sami podjąć decyzję, na kogo zagłosować w drugiej turze. Teraz wyszło na jaw, że także Grzegorz Braun przedstawił swoje postulaty i dostał odpowiedź ze sztabu Nawrockiego.