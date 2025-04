Sławomir Mentzen dotknięty "klątwą Korwina"? Ekspert nie ma wątpliwości

- Mentzen definitywnie stracił szanse na drugą turę. Dopadła go klątwa Korwina, bo Janusz Korwin-Mikke zawsze na koniec kampanii, nawet jak już dobrze szło, potrafił zrobić coś, po czym notowania czy to Unii Polityki Realnej, czy Konfederacji radykalnie spadały. A to zwyzywał kobiety, a to zaatakował niepełnosprawne dziecko, a to coś innego wywinął - ocenił w rozmowie z Radiem Zet.