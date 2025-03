Sławomir Mentzen – czarny koń wyborów?

Zgodnie z wynikami sondażu CBOS, Rafał Trzaskowski pozostaje faworytem w walce o prezydencki fotel. Aż 72% ankietowanych uważa, że to właśnie on ma największe prawdopodobieństwo znalezienia się w drugiej turze wyborów. Tak wysokie poparcie świadczy o silnej pozycji kandydata Koalicji Obywatelskiej i jego rozpoznawalności wśród wyborców.

Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, również może liczyć na silne wsparcie. Połowa ankietowanych (50%) wierzy, że uda mu się zakwalifikować do drugiej tury wyborów prezydenckich. To pokazuje, że Nawrocki ma solidny elektorat, który jest gotów oddać na niego swój głos. Sławomir Mentzen z Konfederacji to kandydat, który może sprawić niespodziankę. 42% respondentów uważa, że ma on szansę na udział w drugiej turze wyborów. To wynik, który pokazuje, że Mentzen zyskuje coraz większą popularność wśród wyborców, szczególnie tych, którzy poszukują alternatywy dla głównych sił politycznych.

Pozostali kandydaci bez szans?

Sondaż CBOS nie pozostawia złudzeń – pozostali kandydaci mają znacznie mniejsze szanse na udział w drugiej turze wyborów. Szymon Hołownia i Magdalena Biejat cieszą się poparciem odpowiednio 6% i 2% ankietowanych. To pokazuje, że ich kampanie wyborcze nie przynoszą na razie oczekiwanych rezultatów.

Sondaż CBOS pokusił się również o prognozę wyników drugiej tury wyborów, zakładając, że zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Zgodnie z tym scenariuszem, zwycięzcą zostałby Rafał Trzaskowski, na którego gotowych byłoby głosować 46% Polaków. Karol Nawrocki mógłby liczyć na poparcie 36% wyborców.

Niezdecydowani i kontestujący – kto przechyli szalę?

Warto zwrócić uwagę na dużą grupę wyborców niezdecydowanych (3%) oraz tych, którzy nie poparliby żadnego z kandydatów (8% oddałoby głos nieważny, a 7% w ogóle nie poszłoby na głosowanie). Ich postawa może mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyniku wyborów.

CBOS podkreśla, że gdyby wszyscy kontestujący wybory w tym układzie oraz "niedecyzyjni" wyborcy ostatecznie nie poszli głosować, to wówczas Rafał Trzaskowski uzyskałby 56% głosów, zaś Karol Nawrocki 44%. Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 17-20 marca na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski. Wybory prezydenckie zaplanowano na 18 maja, a ewentualna druga tura odbędzie się 1 czerwca.

