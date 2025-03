Trzaskowski podsumował ostatnie sondaże. "Absolutnie wszystko jest możliwe"

Rafał Trzaskowski odwiedził w Zielonej Górze produkującą oświetlenie firmę LUG. - Cieszę się, że firma LUG wygrała przetarg i dzięki temu wymieniliśmy 80 tys. opraw oświetleniowych w Warszawie. Dzięki temu oszczędzamy około 60 proc. energii na oświetleniu ulic, to 50 mln zł rocznie – powiedział prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski odniósł się również do wojny w Ukrainie oraz negocjacji pokojowych zainicjowanych przez USA. - Cieszę się, że USA będą teraz wywierać presję na agresora, a nie ofiarę agresji. Piłka jest po stronie Rosjan. Zobaczymy czy Putin jest skory do zaakceptowania warunków zawieszenie broni - mówił Rafał Trzaskowski. Dodał, że ma nadzieję, że wojna zakończy się na warunkach, które będą do zaakceptowania przez Ukrainę, ponieważ to jest ważne. - Putin nie może przekazać tego jako swojego sukcesu, bo to osłabi USA, Unię Europejską, ale negocjacje trwają – mówił Rafał Trzaskowski. Kandydat zaznaczał, że cieszy się z obecnej polskiej dyplomaci. - Jest bardziej skuteczna niż dyplomacja PiS-owska. Jesteśmy w stanie wpływać na to, żeby Ukraińcy brali pod uwagę naszą wrażliwość historyczną. Mamy wiarygodność jako rząd, jako Polska na Ukrainie, w USA oraz Europie – mówił.

Trzaskowski o najnowszych sondażach

Rafał Trzaskowski był również pytany o najnowsze sondaże. Wynika z nich, że prezydent Warszawy wyraźnie prowadzi, a notowania reszty kandydatów zmieniają się. - Przed nami jeszcze 3 miesiące kampanii, więc absolutnie wszystko jest możliwe. Ja jestem oczywiście gotowy konkurować z każdym. Zobaczymy, co się przez te najbliższe tygodnie okaże – powiedział Rafał Trzaskowski w Zielonej Górze. – Sondaże się zmieniają. Ja jestem absolutnie przekonany, że tak czy inaczej w II turze będzie naprawdę liczył się każdy głos i rezultat między dwoma kandydatami będzie bardzo bliski.

