Szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker: Będziemy chcieli zaskoczyć w tej kampanii

Kampania wyborcza nabiera jeszcze większego rozpędu. Już za kilka dni dowiemy się, kto startuje w wyborach prezydenckich, ponieważ 4 kwietnia to ostateczny termin złożenia wymaganych 100 tysięcy podpisów poparcia kandydata na prezydenta przez każdy z komitetów wyborczych. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" na największe poparcie w wyborach prezydenckich może liczyć Rafał Trzaskowski kandydat KO, który w sondażu osiągnął wynik 35 proc.

Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, na którego chciałoby zagłosować 23 proc. osób, a trzecie reprezentant Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 19 proc. poparcia. Tak wygląda pierwsza trójka, dalsze miejsca zajęli:

Szymon Hołownia, 8 proc.

Adrian Zandberg, 4 proc.

Magdalena Biejat 3 proc.

Grzegorz Braun 3 proc.

Artur Bartoszewicz 1 proc.

Marek Jakubiak 1 proc.

Szef sztabu Karola Nawrockiego wprost: Robimy wszystko, by formę olimpijską na 18 maja

Jak to wszystko ocenia Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Nawrockiego, który w poprzednim naszym sondażu był za Mentzenem? Polityk podchodzi do tego tak:

Najważniejszy sondaż będzie 18 maja, potem druga tura 1 czerwca. Robimy wszystko, by formę olimpijską na ten czas. Ta kampania jest bardzo długa, najdłuższa w historii III RP, najpierw prekamoania. Podzieliliśmy ją na pięć etapów, a jesteśmy w trzecim. Czwarty etap to będzie kapania na ostatniej prostej. (...) Złożyliśmy najwięcej podpisów ze wszystkich. Czwarty etapem to będzie ta zasadnicza kampania, w którym będziemy przekonywać tych, którzy jeszcze nie są zdecydowani. Dalej będziemy odwiedzać powiaty. To będzie zasadnicza kampania, w której będziemy chcieli zaskoczyć.

Paweł Szefernaker przyznał, że kandydat Karol Nawrocki jest gotowy do debaty, jeśli inni kandydaci chcą do niej stanąć, także do debaty z Rafałem Trzaskowskim.

Szefernaker zapytany o podejście do aborcji kandydata popieranego przez PiS odparł: - Nawrocki jest kandydatem, który ma konkretne przekonania i chce chronić życie. Dziś prawo dozwala aborcję w pewnych przypadkach, ale nie chcemy tego zaostrzać.

Kampania wyborcza Nawrockiego. Co czeka wyborców?

Co dalej z kampanią? Szefernaker przyznał, że to zależy też o wpłaty i finanse. Gość "Porannego Ringu" przyznał, że cały czas pieniędzy jest za mało i potrzebne są wpłaty: - Ta kampania nie jest równa. PiS został okradziony - powiedział Paweł Szefernaker. Przyznał, że konwencja wchodzi w grę, ale jest to uzależnione od tego, czy zebrane zostaną środki pieniężne.

Ile zdaniem Szefernakera w pierwszej turze Karol Nawrocki może zdobyć poparcia? Jak przyznał to będzie przynajmniej jeden punkt procentowy więcej niż Rafał Trzaskowski: - Wygramy z Rafałem Trzaskowskim.