i Autor: Darek Delmanowicz, PAP Czy będziemy mieli prezydenta Polski z Białegostoku? Tak w najnowszym sondażu wypadł Szymon Hołownia

mocne słowa

Szymon Hołownia uderza w Karola Nawrockiego! Nie gryzł się w język

Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia ostro skrytykował Karola Nawrockiego w związku z kontrowersjami dotyczącymi jego mieszkania w Gdańsku. Marszałek Sejmu zapowiedział, że w przypadku braku awansu do drugiej tury, nie poprze Nawrockiego, wzywając go do "wyznania prawdy" w sprawie przejęcia kawalerki od starszego mężczyzny.