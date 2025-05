Postulaty Mentzena

Sławomir Mentzen, we wtorek przed południem, wystosował zaproszenie do Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, finalistów wyborów prezydenckich, na debatę transmitowaną na jego kanale YouTube. Tego samego dnia Nawrocki zaakceptował propozycję Mentzena i zadeklarował gotowość do podpisania przedstawionej przez niego deklaracji programowej. Dokument, który Mentzen chce, by podpisali kandydaci, zawiera osiem postulatów. Sygnatariusz zobowiązałby się w nim między innymi do blokowania ustaw podnoszących podatki, ograniczających płatności gotówkowe oraz wolność słowa zgodną z polską konstytucją. Mentzen oczekuje również, że przyszły prezydent nie zgodzi się na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę i zablokuje ratyfikację jej przystąpienia do NATO.

Polityk Konfederacji chce także, by kandydaci zobowiązali się, że nie podpiszą żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni.Mentzen domaga się też, by prezydent zobowiązał się do nieprzekazywania "jakichkolwiek kompetencji władzy polskiej do organów europejskiej". Chce też, by głowa państwa w przyszłości nie podpisała ratyfikacji nowych traktatów unijnych.

Tusk reaguje

Premier Donald Tusk ewidentnie nie jest zwolennikiem ewentualnego przymierza Mentzena z Nawrockim. Szybko opublikował on na swoim profilu na platformie X mocny wpis. - Pierwszym i najważniejszym żądaniem Putina wobec Ukrainy i Zachodu jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO. Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym postulatem - rozpoczął.

Następnie dodał:

- Następnym będzie kapitulacja i podział Ukrainy. Też się podpisze. Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski

Pierwszym i najważniejszym żądaniem Putina wobec Ukrainy i Zachodu jest zakaz przystąpienia Ukrainy do NATO. Nawrocki właśnie podpisał się ochoczo pod tym postulatem. Następnym będzie kapitulacja i podział Ukrainy. Też się podpisze. Śmiertelnie niebezpieczne dla Polski.— Donald Tusk (@donaldtusk) May 21, 2025

