Ważny polityk PSL wylicza błędy Hołowni. „Za późno wszedł w kampanię”

Słaby wynik Szymona Hołowni

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła oficjalne wyniki wyborów. Zwycięzcą pierwszej tury okazał się Rafał Trzaskowski, który zmierzy się dalej z kandydatem popieranym przez PiS w drugiej turze. Dużym zaskoczeniem w tych wyborach jest jednak wynik kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołowni. Polityk uplasował się na piątej pozycji wyprzedzając Adriana Zandberga z Razem, ale przegrał z kandydatem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem. Hołownia osiągnął w wyborach wynik prawie 5 proc. poparcia, co przedłożyło się na niecały milion głosów. To znacznie gorsze notowania, niż jeszcze w 2020 roku. W poprzednich wyborach prezydenckich polityk zdobył niemal 2,7 mln głosów, co oznacza, że utracił ponad półtora miliona wyborców. Poseł PSL–Trzeciej Drogi Marek Sawicki w rozmowie z nami wskazuje, że takiego rezultatu można było uniknąć. W jego ocenie popełniono kilka niepotrzebnych błędów. – Część wyborców źle potraktowała włączenie się pana Hołowni w raport NIK dotyczący kościoła i wydatków na kościół i stąd m. in. taki wynik Hołowni w wyborach – zaznacza Sawicki. W jego ocenie „to był błąd” – To było niepotrzebne ze strony Hołowni, Do uzyskania było 10 proc., a wyszło mniej – słyszymy.

– Uważam, że kampania była też o wiele spóźniona, za późno wszedł Szymon Hołownia w kampanię. Wierzę, że Trzecia Droga będzie trwała. Ja na pewno nie zagłosuję na Karola Nawrockiego, a z kolei Rafał Trzaskowski ma dużo do roboty i dużo do przemyślenia – przyznaje Marek Sawicki.