Wielkie wejście Trzaskowskiego do TVP. Zdjęcia uchwyciły każdy krok

Wejście z kamerami, czerwony dywan i szefowa sztabu u boku

Na czerwony dywan prowadzący do wejścia do studia Trzaskowski wkroczył pewnym krokiem, nie wdając się w dłuższe rozmowy z mediami. U jego boku szła Wioletta Paprocka-Ślusarska – szefowa sztabu, odpowiedzialna za całą kampanijną machinę. To ona od miesięcy prowadzi działania Koalicji Obywatelskiej i to ona do ostatnich chwil doglądała każdego szczegółu tego wieczoru.

Wielka zmiana w ocenach prezydenta. Sejm znów na cenzurowanym

Stawką – prezydentura. O 20:00 zaczyna się decydująca debata

Dokładnie o godzinie 20:00 rozpocznie się transmisja debaty pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Wydarzenie będzie nadawane na żywo z gmachu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Pojedynek dwóch kandydatów, którzy przeszli do II tury wyborów prezydenckich 2025, ma zadecydować o ostatecznym wyniku głosowania.

Bez dziennikarzy, tylko kandydaci i prowadzący z „Super Expressu”

Debata odbędzie się według ściśle określonych zasad – bez pytań od dziennikarzy, z wyznaczonymi blokami tematycznymi: zdrowie, bezpieczeństwo, polityka międzynarodowa, gospodarka, polityka społeczna i kwestie światopoglądowe. Kandydaci będą zadawać pytania sobie nawzajem. Prowadzącym debatę jest Jacek Prusinowski z „Super Expressu”.

Studio pełne napięcia. Trzaskowski gotów na starcie

Atmosfera przed studiem była napięta. Widać było maksymalne skupienie sztabu KO, mobilizację ekip medialnych i gorączkową pracę operatorów. Trzaskowski nie tracił rytmu – każdy jego ruch był przemyślany, a całe wejście wyglądało jak polityczny manifest: jestem gotów na każde pytanie, na każdy atak i na każdą decyzję Polek i Polaków.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ | MAGDALENA RIGAMONTI, MARCIN CELIŃSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.