Wipler w ogniu kampanii poparł Nawrockiego na oczach tysięcy

Na wydarzeniu CPAC Polska 2025, które zgromadziło kluczowe postaci światowej i krajowej prawicy, nie zabrakło politycznych deklaracji z najwyższej półki. Jedna z nich padła z ust Przemysława Wiplera, posła Konfederacji i byłego wiceministra finansów, który jednoznacznie opowiedział się po stronie Karola Nawrockiego.

– Kilka dni temu głosowałem na Sławomira Mentzena, ale za kilka dni będziemy musieli wybrać między dwoma kandydatami. Rafał Trzaskowski to człowiek, który popiera adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Obawiam się, że jako prezydent mógłby to przepchnąć – mówił Wipler ze sceny. – Dlatego apeluję do was wszystkich: pójdźcie na wybory i zagłosujcie przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu – dodał.

Wipler: Nawrocki podpisał się pod naszymi postulatami

Wipler przekonywał, że jego decyzja nie jest gestem „przeciw Mentzenowi”, lecz konsekwencją publicznego zobowiązania Nawrockiego do realizacji postulatów Konfederacji.

– Pan Karol Nawrocki podpisał się pod wszystkimi ośmioma postulatami ważnymi dla nas – suwerenności, wolności i własności. Mam nadzieję, że będzie słowny i wypełni to zobowiązanie – mówił poseł.

Tymczasem Sławomir Mentzen – lider Nowej Nadziei – odniósł się do krytyki, jaka spłynęła na niego ze strony polityków PiS. Adam Bielan oskarżył go, że jeśli nie powstrzyma Trzaskowskiego, „będzie współodpowiedzialny za jego decyzje”.

Mentzen odparł ostro: – To wy odpowiadacie za jego wizerunek niezbyt lotnego osiłka, nie ja mu prowadziłem kampanię.

Zapowiedział, że w środę opublikuje nagranie podsumowujące rozmowy z kandydatami i ogłosi swoją decyzję.

CPAC Polska 2025 – scena prawicy i test lojalności

Tegoroczne CPAC to nie tylko pokaz siły środowisk konserwatywnych, ale też miejsce symbolicznych deklaracji, które mogą przesądzić o wyniku wyborów prezydenckich w Polsce. Głos Wiplera to jasny sygnał, że wewnątrz Konfederacji rośnie presja, by opowiedzieć się przeciw Trzaskowskiemu – nawet za cenę wsparcia kandydata promowanego przez PiS.

