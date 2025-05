Jak sprawdzić, czy jestem na liście wyborców?

Jeśli obywatel idzie do komisji wyborczej w dniu głosowania i chce pobrać kartę, członek tej komisji zweryfikuje, czy znajduje się on na liście wyborców. Rejestr wyborców to nic innego, jak lista osób, które mają prawo do głosowania w danej gminie. Tymczasem wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zmiana adresu zamieszkania automatycznie nie aktualizuje danych w rejestrze wyborców. Oznacza to, że jeśli przeprowadziłeś się i nie dopełniłeś formalności, możesz być przypisany do starego okręgu wyborczego, w którym już nie mieszkasz. W rezultacie, w dniu wyborów możesz zostać skreślony z listy uprawnionych do głosowania. Jak zatem sprawdzić, czy na pewno nie spotka Cię tego typu niemiła niespodzianka?

Jak sprawdzić spis wyborców?

Jeśli masz stały meldunek, powinieneś być automatycznie zarejestrowany jako wyborca w gminie, w której mieszkasz i tam możesz głosować. Jeśli jednak masz meldunek tymczasowy lub nie masz go wcale, nie zostaniesz automatycznie wpisany do rejestru. W takim przypadku, aby móc głosować w miejscu, w którym faktycznie mieszkasz, musisz złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Do wniosku warto dołączyć dokument potwierdzający Twój adres, na przykład rachunek za prąd. Po dopisaniu się do rejestru, będziesz figurował w nim jako uprawniony wyborca w kolejnych wyborach samorządowych w tej gminie.

Chcesz sprawdzić, czy jesteś wpisany na listę wyborców w swojej gminie? Możesz to zrobić online na stronie www.gov.pl, korzystając z Centralnego Rejestru Wyborców (CRW). Ta opcja jest dostępna dla każdego, kogo dane znajdują się w rejestrze. W CRW znajdziesz informacje o:

obywatelach Polski, którzy ukończyli 17 lat,

obywatelach innych krajów Unii Europejskiej (poza Polską i Wielką Brytanią), którzy złożyli wniosek o dopisanie do CRW.

Aby sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, potrzebujesz profilu zaufanego (login i hasło), e-dowodu lub aplikacji mObywatel. Wystarczy, że:

Zalogujesz się do aplikacji mObywatel w przeglądarce.

Wybierzesz sekcję "Twoje dane", a następnie "Centralny Rejestr Wyborców".

Zamówisz dane z rejestru, które zostaną przesłane na Twoją skrzynkę ePUAP.

Dzięki temu możesz w każdej chwili sprawdzić, gdzie znajduje się Twój lokal wyborczy. Weryfikacja danych w CRW jest darmowa.

Aby sprawdzić stacjonarnie, czy jesteś na liście wyborców w danym obwodzie i okręgu, powinieneś uzupełnić i podpisać wniosek. Możesz złożyć go osobiście lub wysłać pocztą – do urzędu, który wybierzesz – lub w formie skanu do pisma ogólnego przez internet. Taki wniosek o weryfikację danych w CRW złożysz nawet na 5 dni przed dniem wyborów. Składasz go lub wysyłasz do urzędu gminy, który wybierzesz. Nic nie zapłacisz za jego rozpatrzenie.

Co zrobić, gdy nie ma Cię w Rejestrze Wyborców?

Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, nie panikuj! Nadal możesz dopisać się do rejestru. W tym celu należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców we właściwym urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania.

Pamiętaj, że wniosek o dopisanie do rejestru wyborców należy złożyć odpowiednio wcześniej przed dniem wyborów. Terminy składania wniosków mogą się różnić w zależności od gminy, dlatego warto sprawdzić je na stronie internetowej urzędu lub skontaktować się z nim telefonicznie.

