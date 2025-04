Zaświadczenie do głosowania poza miejscem zamieszkania

Aby w wyborach na prezydenta Polski głosować bez przeszkód poza miejscem zamieszkania, należy odpowiednio zgłosić taką dyspozycję. Opcje są właściwie dwie: złożenie wniosku o głosowanie poza miejscem zamieszkania lub pozyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie daje nam zdecydowanie więcej swobody w zakresie wyboru miejsca głosowania. Nie musimy podawać konkretnego adresu, pod którym będziemy przebywać w dniu wyborów, więc 18 maja możemy zagłosować w dowolnej komisji wyborczej. Żeby uzyskać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania trzeba spełnić następujące warunki:

trzeba będzie głosować w Polsce,

w czasie głosowania będzie przebywać poza terenem gminy, w której mieszka, przebywa na stałe lub ma zameldowanie,

najpóźniej w dniu wyborów trzeba mieć ukończone 18 lat,

należy mieć prawo wybierania (czynne prawo wyborcze), czynne prawo wyborcze masz jeśli: masz ukończone 18 lat, sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają cię praw wyborczych, nie ubezwłasnowolniono cię.

Zaświadczenie o prawie do głosowania 2025. Co należy przygotować, by je uzyskać?

Jeśli chcemy otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, musimy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania należy złożyć do wybranego przez siebie wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli przebywamy zagranicą, wniosek składamy do właściwego konsula. Aby wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek, musimy:

przygotować dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),



we wniosku podać swoje dane:



nazwisko,





imię (imiona),





numer PESEL.

Wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania - wzór

Wniosek możemy napisać odręcznie, ale wiele urzędów na swoich stronach udostępniło gotowe wzory, tak wygląda wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania z Wrocławia. Poniżej znajduje się wzór wniosku bez wskazanej konkretnej miejscowości. Wypełniony w takiej formie i podpisany dokument zanosimy do odpowiedniego urzędu.

i Autor: UM Warszawa

Kiedy należy złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania?

Na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów możemy złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania. W wyborach prezydenta RP, w których przeprowadza się ponowne głosowanie (II tura), wniosek o zmianę miejsca głosowania złożymy na 13, ale nie później niż na 3 dni przed ponownym głosowaniem. Termin składania wniosków w sprawie głosowania poza miejscem zamieszkania w I turze wyborów prezydenckich 2025 upływa 15 maja 2025 roku.

