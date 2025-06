Jak głosowały kobiety? Jak głosowali mężczyźni? Zaskakujące wyniki exit poll

Wyniki wyborów prezydenckich 2025. Wyniki EXIT POLL. Rafał Trzaskowski zdobył, według exit poll - 50,3 procent głosów. Z kolei wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki zdobył 49,7 procent głosów. Na oficjalne wyniki PKW trzeba jeszcze poczekać. - Drodzy Państwo zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki - powiedział zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów Rafał Trzaskowski. - Dokładnie tak jak mówiłem, od samego początku, od kiedy zaczęliśmy kampanię w całej kampanii wyborczej. Mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025: Jak głosowały kobiety? Jak głosowali mężczyźni?

54,2 proc. kobiet zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego, a na Karola Nawrockiego 54,3 proc. mężczyzn - wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVN24, TVP i Polsat News.

Z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVN24, TVP i Polsat News wynika, że na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 54,2 proc. kobiet, na Nawrockiego 45,8 proc. pań. Natomiast mężczyźni częściej głosowali na Nawrockiego - uzyskał on poparcie 54,3 proc. mężczyzn, natomiast Trzaskowski 45,7 proc. z nich.

Pierwsze tura wyborów prezydenckich odbyła się 18 maja 2025 r. Wówczas wygrał Rafał Trzaskowski (31,36 proc. głosów), wyprzedzając Karola Nawrockiego (29,54 proc. głosów).

Kim jest Rafał Trzaskowski?

Rafał Trzaskowski ma 53 lata, urodził się 17 stycznia 1972 roku w Warszawie. W stolicy kończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. W Warszawie Rafał Trzaskowski zdobył także wyższe wykształcenie: ukończył stosunki międzynarodowe, filologię angielską oraz studia europejskie.

Od 2018 roku jest prezydentem Warszawy, gdy w 2018 roku zastąpił Hannę Gronkiewicz-Walt. W 2020 roku wystartował w wyborach na prezydenta Polski. Przegrał w drugiej turze z Andrzejem Dudą.