Zandberg ostro o Nawrockim. "Pełne odcięcie od polityki Lecha Kaczyńskiego"

Nawrocki u Mentzena

Podczas czwartkowej rozmowy na kanale YouTube Nawrocki zadeklarował, że jeśli zostanie wybrany na urząd prezydenta, nie podpisze "żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne". Dodał jednak, że jako przyszły prezydent na kwestie podatkowe patrzy przez pryzmat całej polityki społecznej państwa. Odnosząc się do podatku katastralnego zaznaczył, że jest mu przeciwny, choć mieszkanie "nie jest standardowym towarem", a on sam "zastanawia się, mając świadomość, że młodzi ludzie czekają na mieszkania, które są w obrocie komercyjnym (...), gdzie powinna być granica dla posiadaczy mieszkań". Podkreślił również, że będzie "stał na straży" polskiego złotego. "Jestem przeciwnikiem euro nie tylko ze względów ekonomicznych, choć są one ważne" - dodał kandydat. Mentzen wtrącił jednak, że to PiS ograniczało obrót gotówkowy przedsiębiorcom i wprowadzało limity płatności gotówką.

Z kolei Rafał Trzaskowski ma być gościem u Sławomira Mentzena w najbliższą sobotę, 24 maja.

Zandberg o Nawrockim

Rozmowę między Karolem Nawrockim a Sławomirem Mentzenem postanowił skomentować Adrian Zandberg. Polityk Partii Razem skrytykował kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. - Przeciwko katastralnemu i progresywnym podatkom, na kolanach przed darwinizmem gospodarczym. Pełne odcięcie od polityki Lecha Kaczyńskiego. Tak, panie Mentzen! Jak pan sobie życzy, panie Mentzen? Może herbatki z cytrynką, panie Mentzen? Smutny to był pogrzeb prospołecznego PiS-u - napisał na platformie X Adrian Zandberg.

23 maja Karol Nawrocki oraz Rafał Trzaskowski będą dyskutować podczas debaty w Telewizji Polskiej. 1 czerwca zostanie przeprowadzona II tura wyborów prezydenckich.

