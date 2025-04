i Autor: Tomasz Nowociński/Super Express

Cła z USA, groźby z Bruksel

Zmarnowana prezydencja? Nawrocki oskarża rząd

„Polska nie wykorzystała swojej prezydencji w UE do tego, aby zapobiegać takim kryzysom” – mówi Karol Nawrocki podczas spotkania z Amerykańską Izbą Handlową w Warszawie. Fragment jego wypowiedzi publikuje w sieci Marcin Przydacz. Słowa padają w momencie, gdy USA podnoszą cła na towary z Europy, a Bruksela grozi odwetem. Dla PiS i Konfederacji to okazja, by zaatakować Donalda Tuska i jego rząd za brak reakcji. W tle wyłania się nowa oś kampanii: gospodarka i dyplomacja.