Znany poseł PiS broni Nawrockiego. Mówi o manipulacji

Dożywotnia opieka dla Jerzego S.

W piątek portal Interia opublikował dokument z 10 sierpnia 2021 r., w którym kandydujący z poparciem PiS na prezydenta Nawrocki oświadczył, że zobowiązuje się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. (od którego wcześniej kupił mieszkanie). Z kolei Jerzy Ż. oświadcza, że Nawrocki wywiązuje się z powyższego zobowiązania. Pod pismem widnieją odręczne podpisy - Karola Nawrockiego i Jerzego Ż. Portal przypomniał, że 23 lipca 2021 r. Nawrocki złożył ślubowanie przed Sejmem, obejmując funkcję prezesa IPN. "Tym samym w wakacje 2021 r. przeprowadził się z Gdańska do Warszawy. (...) Wobec tego sprawowanie opieki nad panem Jerzym, do czego historyk zobowiązał się na piśmie, stało się problematyczne" - zaznaczył portal. Poseł PiS Paweł Jabłoński pytany w piątek o tę sprawę, ocenił, że potwierdzają się tezy, jakoby to służby specjalne były "źródłem wycieków, które mają służyć kampanii Rafała Trzaskowskiego".

"To są standardy, które nie mają nic wspólnego ze standardami demokratycznymi (...) Wzywanie teraz przed komisję specjalną (komisje sprawiedliwości - PAP) w parlamencie. No cóż to jest? Jakieś zarzuty prokuratorskie, kontrola NIK" - podkreślił poseł. W jego ocenie, ujawniony przez dziennikarzy dokument jest "jakąś kolejną manipulacją". "Dokument jest przynajmniej częściowo zasłonięty. (...) To jest zwalczanie opozycji wszystkimi instytucjami państwa" - zaznaczył Jabłoński.

Służby odpowiadają posłowi PiS

Zarzutom o pochodzenie dokumentu ze służb specjalnych we wpisie na X w piątek ponownie zaprzeczył rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, szefa MSWIA Jacek Dobrzyński. "Wszystkim wprowadzanym w błąd wyjaśniam, że tego typu dokumenty zgodnie z przepisami są ponumerowane, zszywane i ostemplowane" - przypomniał. W ocenie Dobrzyńskiego to "niepodważalny dowód", że dokument nie pochodzi z akt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ujawnione przez Interię oświadczenie głosi: "Ja niżej podpisany Karol Nawrocki oświadczam, iż zobowiązałem się do dożywotniego utrzymania Jerzego Ż. poprzez dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania położonego w Gdańsku przy ul. (...) światła i opału, zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym".

