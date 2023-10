Chcesz żyć długo i zdrowo? Badaj się!

Polacy nigdy nie lubili się badać. Potwierdzały to liczne analizy, a także statystyki wydatków NFZ, w których podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i leczenie szpitalne od lat konsumowały największą część budżetu. Wybuch pandemii spowodował w 2020 r., że niemal całkowicie przestaliśmy sprawdzać swój stan zdrowia. Podczas Kongresu 590 w 2021 r. ówczesny minister zdrowia zauważał, że „Wskaźniki uczestnictwa Polaków w różnych publicznych programach profilaktycznych, których jest ponad 20, są najniższe w Europie”. Z opublikowanego w tym samym roku raportu zrealizowanego przez agencję badawczą IQS na zlecenie największego polskiego ubezpieczyciela, wynikało, niemal co piąty Polak praktycznie w ogóle nie robi badań profilaktycznych, przede wszystkim z braku czasu i braku potrzeby.

Wrażliwy układ krążenia

W pierwszej połowie sierpnia NFZ poinformował, że ponad pięciokrotnie zwiększyła się liczba osób korzystających z programu profilaktyki chorób układu krążenia. NFZ rozszerzył dostęp do badań dla wszystkich osób między 35. a 65. rokiem życia. Dane GUS wskazują, że w Polsce choroby układu krążenia odpowiadają za 35 proc. zgonów, wyprzedzając choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku skorzystało ok. 191 tys. pań, a profilaktyki raka piersi ok. 535 tys. osób. Z pewnością znaczenie ma również fakt, że to kobiety częściej niż mężczyźni dbają o zdrowie swoje, a także rodziny i bliskich.

Zbadaj się bezpłatnie!

Nie musisz być statystycznym Polakiem. Żeby jak najdłużej pozostać w dobrej kondycji, skorzystaj z dostępnych bezpłatnych pakietów już dziś. Jednym z najbardziej kompleksowych i dostępnych dla wszystkich jest program Ministerstwa Zdrowia pod nazwą Profilaktyka 40 Plus. Oferuje on bezpłatne pakiety badań dla kobiet i mężczyzn. Obecnie NFZ podaje, że wzięło w nim już udział blisko 2,9 mln osób.

Wystarczy wypełnić ankietę online. Bez niej nie otrzymasz e-skierowania. Ankietę możesz znaleźć w zakładce „Profilaktyka” w swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w aplikacji mobilnej mojeIKP. Można ją także wypełnić także telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 989. Infolinia działa przez cały tydzień, w godzinach 7-20. E-skierowanie otrzymasz w ciągu dwóch ni roboczych. Potem umawiasz się na badanie. W całym kraju realizuje je około 2,5 tys. punktów. Z wynikami idziesz do swojego lekarza.

Skorzystaj z pomocy

NFZ ma więcej do zaoferowania, m.in. dostępną za pośrednictwem Internetu Akademię NFZ. Znajdziesz tu komplet informacji prowadzących cię krok po kroku przez wybrane dla ciebie programy profilaktyczne, listę i opis „kiosków profilaktycznych”, gdzie można szybko i bez rejestracji samodzielnie wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, zmierzyć wzrost i wagę oraz wykonać analizę składu ciała. Ponadto portal oferuje wiele przydatnych porad i informacji dla osób w każdym wieku.

Kolejną propozycją jest druga edycja programu „Zdrowe Życie”, które przy współudziale trzech ministerstw, NFZ, PZU oraz pod patronatem Prezydenta RP, w ciepłe weekendy od wiosny do jesieni rozstawia mobilne miasteczka zdrowia w wybranych miastach średniej wielkości. Statystyki tej akcji potwierdzają, że formuła, w której to lekarze specjaliści przyjeżdżają do miast i można skorzystać z ich usług bez skierowań i zbędnych formalności, zdecydowanie najbardziej Polakom odpowiada. W tym roku, w dwudziestu miejscowościach zaoferowano ponad 88,5 tys. usług, w tym ponad 50 tys. badań i konsultacji. Dla porównania, łącznie we wszystkich miastach, w których w 2022 r. pojawiła się Mobilna Strefa Zdrowia, zrealizowano w ramach całego programu ok. 34,5 tys. usług, w tym ok. 14,5 tys. badań i konsultacji lekarskich. Dane te wskazują na rosnące zainteresowanie projektem promującym bezpłatne badania wśród Polaków, co skłania do uznania skuteczności podjętych działań i stanowi rekomendację do kontynuowania programu oraz rozszerzania go o kolejne miejscowości.