Cukrzyca typu 1. To nie jest wyrok, a wyzwanie

"Ten niechciany członek rodziny pojawia się w naszym życiu i ani myśli go opuścić" - słyszymy w podcaście Katarzyny Ziółkowskiej-Dąbek - "Siła kobiet". Dla Karoliny Piątek diagnoza w wieku 10 lat była ogromnym zaskoczeniem. "Nie było tak jak teraz, że funkcjonują oddziały diabetologiczne, tylko pediatryczne" - wspomina Karolina, podkreślając, że dostęp do specjalistycznej opieki był wówczas znacznie ograniczony.

Życie z cukrzycą

Karolina podkreśla, że życie z cukrzycą wymaga dyscypliny, ale nowoczesne technologie znacznie je ułatwiają. "Możemy wszystko" - mówi, zaznaczając, że dzięki pompom insulinowym i ciągłemu monitoringowi glikemii, osoby z cukrzycą mogą prowadzić aktywne życie. Karolina podkreśla rolę wsparcia rodziny i edukacji. "Nigdy nie będę w stanie wystarczająco podziękować moim rodzicom" - mówi, doceniając ich poświęcenie. Podkreśla też, że osoby z cukrzycą muszą same się doszkalać i nie polegać tylko na wiedzy od lekarza. "To jest Twoja choroba" - mówi, zachęcając do aktywnego zdobywania wiedzy.

