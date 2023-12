HDK, PPH, ZTNH, HSL – skróty, które mogą wydłużyć życie

HDK –>> HIV Dotyczy Każdego

Naprawdę. Każdego. Nawet nie tylko tych aktywnych seksualnie. Bo co prawda kontakty seksualne to główna droga zakażenia HIV, ale może do niego dojść też przez kontakt krwi z otwartą raną bądź błonami śluzowymi osoby zakażonej. Zdarza się też, że wirus przenosi się z matki na dziecko w trakcie ciąży, podczas porodu i/lub przy karmieniu piersią, jeśli kobieta nie wie o swoim zakażeniu i nie korzysta z terapii antyretrowirusowej.

A wracając jeszcze do kontaktów seksualnych – chodzi tu nie tylko o te one night stands, ale też te podejmowane w stałym, wieloletnim związku. Bo w tym przypadku też możemy nie wiedzieć, jakie kontakty seksualne przed nami podejmował/a partner/partnerka.

PPH –>> Prezerwatywą Powstrzymasz HIV

Zgadza się, to zabezpieczenie nie tylko przed nieplanowaną ciążą. Trzeba jednak pamiętać, żeby z prezerwatywy korzystać zawsze, w prawidłowy sposób i nie dopuścić do jej zsunięcia. Wówczas ryzyko zakażenia się HIV i innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową, znacznie się zmniejsza. Tak proste, więc why not?

ZTNH –>> Zrób Test Na HIV

Super double check’iem dla potwierdzenia swojego zdrowia będzie prosty, bezbolesny, bezpłatny i anonimowy test na HIV. Jak on wygląda? Praktycznie tak samo, jak zwykłe badanie krwi z palca i to takie, które można wykonać samemu, w domu. Wystarczy kupić certyfikowany test np. w aptece, wykonać go zgodnie z instrukcją, 12 tygodni po sytuacji ryzykownej i tyle.

Można też wybrać się do jednego z punktów konsultacyjno-diagnostycznych. W tym przypadku wystarczy zachować 6 tygodni odstępu od sytuacji ryzykownej. Poza zrobieniem testu, w PKD można też porozmawiać z doradcą ds. HIV/AIDS, który pomoże realnie oszacować ryzyko zakażenia, ustalić właściwy termin wykonania testu i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z HIV.

HSL –>> HIV Się Leczy

Ok, a co w przypadku, gdy wynik testu będzie dodatni? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że dzisiaj nie jest to żaden wyrok. To informacja, żeby udać się do jednej ze znajdujących się w całej Polsce placówek medycznych, tzw. ośrodka referencyjnego, i rozpocząć leczenie. Co prawda leczenie to trwa już do końca życia, ale raz, że jest bezpłatne, a dwa – nie jest niczym strasznym. Polega po prostu na przyjmowaniu leków. A jeżeli zacznie się je brać wcześnie, można żyć w pełnym zdrowiu i już po 6 miesiącach przestać zakażać podczas kontaktów seksualnych.

Dzisiaj HIV pozwala zachować jakość życia na normalnym poziomie. Pozwala też mieć zdrowe dzieci. Prawdziwym wyzwaniem nie jest więc leczenie wirusa, a zwiększenie świadomości w jego zakresie, które pozwoli zatrzymać rosnące statystyki (w 2022 roku liczba zakażeń HIV w Polsce wynosiła 2384 przypadków, a w 2021 roku było ich 1173. Oznacza to wzrost o ok. 90 proc. w stosunku rok do roku1). Jeżeli każdy będzie zdawał sobie sprawę, że mógł się zakazić, gdyż chociaż raz uprawiał seks bez prezerwatywy i jeżeli w związku z tym wykona test, a później zawsze będzie się zabezpieczał, to sytuacja z pewnością się polepszy. Nie jest to nic trudnego, ale trzeba wiedzieć.

O Fundacji Edukacji Społecznej

Fundacja Edukacji Społecznej jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się edukacją, diagnostyką, terapią i adwokacją w zakresie zdrowia psychicznego, psychoseksualnego oraz przeciwdziałania uzależnieniom od 21 lat. Misją Fundacji jest inicjowanie, realizowanie i wspieranie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia.

Organizacja powstała w 2002 r. i postawiła sobie za cel szerzenie rzetelnej i neutralnej światopoglądowo wiedzy o zdrowiu i problemach społecznych oraz podejmowanie działań służących podnoszeniu jakości życia w tym zakresie. Obszary zainteresowań FES to:

profilaktyka zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz chorób zakaźnych;

przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych;

redukcja szkód;

działania obejmujące edukację w zakresie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego;

działania dotyczące przeciwdziałania depresji oraz jej następstwom wśród młodzieży i dorosłych;

promocja zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie stresowi, podnoszenie umiejętności psychospołecznych, przeciwdziałanie przemocy, wzmacnianie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Edukację i działania informacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych.

Poradnictwo specjalistyczne – m.in. prawne, socjalne, psychologiczne.

Badania profilaktyczne – w kierunku HIV, HCV, kiły.

Kampanie i akcje edukacyjne.

Projekty naukowe w Polsce i na arenie międzynarodowej.

1 Źródło PZH: https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm

