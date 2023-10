Kobieto, pomacaj się!

Według Światowej Organizacji Zdrowia, rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Choroba ta dotyka coraz młodszych kobiet – przez ostatnie 30 lat niemal dwukrotnie wzrosła zachorowalność w przedziale wiekowym 20-49 lat.

- Każdego dnia w Polsce ponad 50 kobiet słyszy diagnozę: „wykryliśmy u pani raka piersi.” 15 z tego powodu umiera. Możemy to zmienić. Nowotwór piersi, wykryty we wczesnym stadium, jest chorobą uleczalną – mówią Anna Szołucha i Gosia Lakowska, organizatorki kampanii PomacajSię, realizowanej przez Fundację „Kochasz Dopilnuj”. - By tak się stało, konieczne jest wykonywanie regularnych badań, do czego namawiamy wszystkie Polki – dodaje.

Ciasteczko #pomacajsie to już czwarta akcja Fundacji „Kochasz Dopilnuj”, która wraz z Piekarniami Cukierniami „Putka” chce zwrócić uwagę na znaczenie samobadania we wczesnym wykrywaniu raka piersi. Trzy złote ze sprzedaży każdego ciastka trafi na konto fundacji.