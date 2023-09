Koronawirus nie odpuszcza

Mimo że oficjalnie ogłoszono koniec pandemii, ryzyko pozostaje. Problem jest tym bardziej znaczący, że jesienią mamy wzrost zachorowań na infekcje wirusowe, takie jak grypa, zakażenia spowodowane wirusem RSV i właśnie SARS-CoV-2. Może się zdarzyć, że te trzy wirusy nałożą się na siebie, wówczas mówimy o tzw. tridemii, co dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby starsze i małe dzieci, chorzy na schorzenia przewlekłe, chorzy z niedoborami odporności, tak wrodzone, jak i nabyte), jest wyjątkowo groźne.

W Polsce nadal dominuje wariant SARS-CoV-2 o nazwie Kraken , jednak pojawiły się potwierdzone przypadki zakażeń mutacją Eris. Resort zdrowie poinformował, że na razie nie odnotowano zachorowań spowodowanych wariantem Pirola, ale sytuacja może się zmienić z dnia na dzień. Z danych tygodniowych wynika, że od początku sierpnia liczba infekcji COVID-19 wzrosła aż o 331 procent! To alarmujący wzrost przypadków w ciągu zaledwie kilku tygodni.

- Wzrost zachorowań ma kilka przyczyn – wyjaśnia prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie. – Po pierwsze, pojawiają się nowe warianty i subwarianty koronawirusa, a odporność organizmu spada z biegiem czasu, zarówno po szczepieniach, jak i po przebytych infekcjach. Ponadto, korzystne warunki atmosferyczne, takie jak większa wilgotność powietrza, sprzyjają transmisji wirusa. Wreszcie, nasza czujność spadła, już nie nosimy maseczek, nawet w miejscach, w których warto byłoby je zakładać – tam, gdzie są większe skupiska ludzi, w przychodnich, szpitalach. W wielu innych krajach te środki ostrożności są nadal stosowane, i to bez żadnych nakazów odgórnych.

Z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń i hospitalizacji polscy pacjenci, szczególnie właśnie ci z grup ryzyka, powinni mieć dostęp do szczepionek i leków. Jeśli chodzi o szczepienia, to Stany Zjednoczone wprowadzają nowe aktualizacje szczepionek, chroniące przed najnowszymi wariantami koronawirusa. Ale kiedy – i czy – pojawią się one w Polsce, nie wiadomo. Zapytaliśmy o to ministerstwo zdrowia, ale jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Natomiast lek jest, ale nie refundowany. Poza tym, nawet gdyby ktoś chciał nabyć go na własną rękę, należy liczyć się z trudnościami, gdyż apteki go nie mają i trzeba składać zamówienie, a na realizację czeka się ok. tygodnia.

Wirus SarS-CoV-2 miewa sią wciąż całkiem dobrze, i nieustannie mutuje. Ministerstwo zdrowia powinno mieć to na uwadze.