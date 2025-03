"Najcenniejszy prezent na Dzień Kobiet? Zdrowie!"

Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit: Ujawnienie tego co niewidoczne

Super Express: Dzień Kobiet to okazja do świętowania, ale Pani zachęca, by zrobić sobie nietypowy prezent – badania profilaktyczne.

Anna Auksel-Sekutowicz: Tak, bo to jeden z najważniejszych prezentów, jakie możemy sobie dać. Kwiaty i czekoladki są piękną tradycją, ale nic nie zastąpi troski o własne zdrowie. Zbyt często my, kobiety, dbamy o wszystkich wokół – dzieci, partnerów, rodziców – a siebie zostawiamy na końcu. Czas to zmienić.

SE: Jakie badania warto zrobić?

AAS: Przede wszystkim mammografię i cytologię – to kluczowe badania w profilaktyce raka piersi i szyjki macicy. Ale warto też sprawdzić poziom cukru we krwi, cholesterol, ciśnienie. Profilaktyka to nie tylko onkologia – to ogólna troska o organizm.

SE: Czy miasto oferuje jakieś wsparcie dla kobiet, które chciałyby skorzystać z badań?

AAS: Tak! Warszawa organizuje wiele programów zdrowotnych. Przykładowo, kobiety w wieku 50-69 lat mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii co dwa lata, a panie w wieku 25-59 lat z cytologii co trzy lata. Poza tym mamy program "Niezłomne Warszawianki", czyli badania profilaktyczne osteoporozy dla kobiet 65+. To realna pomoc dla warszawianek.

SE: Regularnie w swoich mediach społecznościowych porusza Pani temat zdrowia kobiet. Skąd taka aktywność?

AAS: Bo to ważne! Wciąż widzę, jak wiele kobiet nie wie, że przysługują im darmowe badania. Media społecznościowe to świetne narzędzie, żeby edukować i przypominać. Staram się mówić o profilaktyce w przystępny sposób, dzielić się historiami kobiet, które dzięki badaniom uratowały swoje życie. Jeśli choć jedna osoba po moim poście pójdzie na badania – to już sukces!

SE: Wspomniała Pani o tym, że kobiety często zaniedbują własne zdrowie. Z czego to wynika?

AAS: Myślę, że to mieszanka różnych czynników. Po pierwsze, kultura – od dziecka uczymy się, że mamy być opiekuńcze, dbać o innych, a nie o siebie. Po drugie, brak czasu – praca, dom, obowiązki sprawiają, że odkładamy badania na później. Po trzecie, czasem zwykły strach. Boimy się diagnozy. Ale prawda jest taka, że im wcześniej wykryjemy problem, tym większa szansa na skuteczne leczenie.

SE: A jak Pani dba o swoje zdrowie?

AAS: Przyznaję, że sama miałam z tym problem. Zawsze było coś ważniejszego. Ale jakiś czas temu postanowiłam to zmienić – robię badania, staram się zdrowo jeść, regularnie się ruszam. Mamy jedno zdrowie na całe życie i nikt za nas o nie nie zadba.

SE: Czas na pytanie prywatne – czy ma Pani swój własny rytuał na Dzień Kobiet?

AAS: Uwielbiam ten dzień! Zawsze staram się go celebrować w gronie bliskich kobiet. Czasem wychodzimy razem na kolację, innym razem na spacer. To taki moment, by się zatrzymać i docenić siebie nawzajem.

SE: Na koniec – co chciałaby Pani przekazać kobietom z okazji ich święta?

AAS: Drogie Panie, jesteście wspaniałe i zasługujecie na wszystko, co najlepsze – a zdrowie to podstawa. Zróbcie sobie prezent, umówcie się na badania i bądźcie dla siebie dobre, nie tylko 8 marca, ale przez cały rok!