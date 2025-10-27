Nowa technologia w walce z rakiem szyjki macicy

Wciąż groźny, ale można go uniknąć

Rak szyjki macicy to jeden z nielicznych nowotworów, którym da się niemal całkowicie zapobiec. Warunek jest jeden – regularne badania. Mimo to, każdego roku w Polsce ponad 2 tysiące kobiet słyszy diagnozę, a około 1,4 tysiąca umiera z powodu tej choroby. Główny winowajca to wirus HPV, czyli brodawczak ludzki, który odpowiada za niemal wszystkie przypadki raka szyjki macicy.

Niestety, na badania wciąż decyduje się zbyt mało kobiet – według szacunków mniej niż co piąta Polka. To powód, dla którego rak szyjki macicy wciąż zbiera tak tragiczne żniwo.

Testy DNA wykrywają wirusa wcześniej

Tradycyjna cytologia pozwala wychwycić zmiany w komórkach, ale nie zawsze wykrywa obecność samego wirusa. Testy oparte na analizie DNA potrafią natomiast zidentyfikować HPV jeszcze zanim dojdzie do zmian nowotworowych. Ich skuteczność sięga nawet 98%, podczas gdy cytologia wykrywa nieprawidłowości w około 60–70% przypadków.

Mniej stresu, więcej kobiet przebadanych

Próbkę do badania można pobrać w domu, a dokładność analizy jest taka sama jak w przypadku tej pobranej przez personel medyczny. Eksperci podkreślają, że to może być przełom w profilaktyce, bo im łatwiejszy dostęp do badań, tym więcej kobiet się na nie zdecyduje. Testy HPV DNA z możliwością samodzielnego pobrania próbki w domu stają się coraz bardziej dostępne w Polsce. Mało tego, rozwijana technologii takich badań. W tym roku sieć diagnostyczna ALAB Labolatoria jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej, wprowadziła tę innowacyjną technologię do badań przesiewowych w kierunku DNA wirusa brodawczaka ludzkiego z rozszerzonym genotypowaniem. Dzięki niej, testy są w stanie wskazać, którym typem wirusa kobieta jest zakażona – a to ważne, bo niektóre genotypy, jak HPV 16 i 18, są szczególnie niebezpieczne. Dzięki temu lekarz może szybciej reagować, zlecić dalszą diagnostykę lub rozpocząć leczenie na wczesnym etapie.

Cel: wyeliminować raka szyjki macicy do 2030 roku

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stawia za cel, aby do 2030 roku rak szyjki macicy przestał być aż tak dużym zagrożeniem zdrowotnym. Aby to osiągnąć, potrzeba trzech rzeczy: szczepień przeciw HPV u 90% dziewcząt do 15. roku życia, regularnych badań u co najmniej 70% kobiet i skutecznego leczenia wykrytych zmian u 90% pacjentek.

Nowoczesne testy DNA to istotny krok w stronę tego celu. Pozwalają bowiem wykrywać infekcje wcześniej, lepiej planować leczenie i, co najważniejsze, skuteczniej chronić zdrowie kobiet.