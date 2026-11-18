Potrzebujemy większej świadomości, więcej edukacji na ten temat, zmiany filozofii, przekonania, że otyłość to nie jest problem jedynie stylu życia. To chodzi o dużo, dużo więcej niż tylko nadmierne kilogramy i wygląd – podkreślają eksperci.

Choroba, która wymaga leczenia

- Otyłość to choroba, jak wiele innych chorób, która wymaga leczenia. I tak należy rozmawiać z pacjentem – mówi prof. Lucyna Ostrowska, była prezes Polskiego Towarzystwa leczenia Otyłości. - Przedstawić mu różne możliwości terapii. Może to być leczenie niefarmakologiczne (dieta, aktywność fizyczna), farmakologiczne lub chirurgiczne (operacja bariatryczna). Jak najwcześniej wdrożenie diagnostyki pozwoli na dobranie takiej terapii, która dla danego pacjenta będzie najkorzystniejsza i zapobiegnie nierzadko bardzo groźnym dla życia powikłaniom - wyjaśnia.

Rola farmakoterapii

Istotną rolę w leczeniu choroby otyłościowej pełni farmakoterapia. W ostatnich latach nastąpił tu znaczący postęp. I to się nadal dzieje. Ten postęp jest wręcz gigantyczny - oceniają eksperci. Obecnie mamy coraz szerszy wachlarz leków, ukierunkowanych na kontrolę masy ciała, takich, które pozwalają na indywidualizację terapii.

Największą korzyść z farmakoterapii w chorobie otyłościowej odnoszą pacjenci z powikłaniami metabolicznymi – stanem przedcukrzycowym, cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią, stłuszczeniową chorobą wątroby czy bezdechem sennym. Jest też wskazana dla pacjentów po wielu nieskutecznych próbach redukcji masy ciała oraz tym, którym redukcja masy ciała jest potrzebna przed niektórymi operacjami, np. przepukliny brzusznej, przed leczeniem ortopedycznym czy w leczeniu niepłodności.

Lekarz rodzinny powinien mieć na uwadze leczenie farmakologiczne u pacjenta zawsze, gdy ryzyko metaboliczne jest u niego wysokie lub gdy dotychczasowe postępowanie nie przynosi efektów.

Nie tylko redukcja masy ciała

- Sama redukcja masy ciała, utrata wagi, czyli to, co widać „gołym okiem”, nie jest i nie powinno być nadrzędnym celem w leczeniu choroby otyłościowej – podkreśla prof. dr hab. n. med. Monika Szulińska, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.–Tym celem jest potrzeba zdrowotna i wydłużenie życia pacjenta w dobrej jakości. Weźmy też pod uwagę, że również osoby szczupłe mogą mieć za dużo tzw. pola trzewnego. U nich także dążymy do redukcji dysfunkcyjnej tkanki tłuszczowej, zmniejszając tym samym ryzyko pojawienia się groźnych powikłań lub zmniejszając je, jeśli już do nich doszło - Wyjaśnia.

Dodaje, że każdy pacjent jest inny, każdy ma inne potrzeby zdrowotne, leczenie powinno być więc zindywidualizowane. Dlatego dobrze, że dziś, dzięki coraz szerszemu wachlarzowi leków, mamy takie możliwości.

Wybór zastrzyk lub tabletka

Leki, jakie do tej pory pojawiały się w terapii choroby otyłościowej, były w postaci iniekcji, czyli zastrzyku. I oto kilka miesięcy temu Komisja Europejska zatwierdziła tabletkę na otyłość – doustną wersję semaglutydu, który wcześniej był dostępny w formie zastrzyku. To pierwszy lek do doustnego stosowania z grupy tzw. agonistów receptora GLP-1 stosowany w leczeniu powikłanej nadwagi i otyłości, a nie tylko cukrzycy typu 2. I co istotne, Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie, gdzie taka tabletka została wprowadzona. W Europie mają ją jeszcze Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Tabletka przeznaczona jest dla dorosłych, dostępna na receptę w czterech dawkach, od 1,5 do 25 mg. Lek może wypisać lekarz POZ, nie trzeba iść do specjalisty.

- Oczywiście nadal mamy postać iniekcji i teraz postać tabletek. Każda jest tak samo skuteczna. Najważniejsze, że pacjent ma wybór, że to on wybierze, jaka forma najbardziej mu odpowiada – mówi prof. Ostrowska. – Podczas badań klinicznych, w których brałam udział, pacjenci podkreślali wygodę formy tabletkowej – dodaje.

Stosowanie tabletek wymaga pewnego nawyku – należy je przyjmować na czczo, popijając odpowiednią ilością wody, ale nie trzeba się kłuć. Co, jak się okazuje, jest trudne do przejścia zwłaszcza dla mężczyzn.

Nowe leki już czekają

I to jeszcze nie koniec nowości. Na rejestrację czekają nowe leki, o nieco innych mechanizmach działania. Zmiana w terapii choroby otyłościowej polega na coraz szerszym wykorzystaniu postaci doustnej, a preparaty mają w szerszym zakresie uwzględniać odbudowę masy mięśniowe traconej wraz z utratą wagi.