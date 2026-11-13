Gdy zdrowie robi pauzę, warto mieć wsparcie

Myśląc o ubezpieczeniu, często chcemy przede wszystkim zabezpieczyć finansowo bliskich. Warto jednak pamiętać także o sobie i o sytuacji, w której z powodu choroby lub wypadku przez pewien czas nie możemy pracować. Leczenie może oznaczać wiele dodatkowych wydatków. Leki, rehabilitacja, dojazdy do lekarzy, odpowiednie żywienie czy dodatkowa opieka to kolejne pozycje w domowym budżecie, podczas gdy dochody mogą być niższe. Sytuacja staje się trudniejsza, jeśli na co dzień wspieramy także innych, np. starszych rodziców. Właśnie wtedy przydaje się dodatkowe zabezpieczenie finansowe. Pieniądze z ubezpieczenia mogą pomóc pokryć bieżące wydatki i odciążyć domowy budżet w czasie, kiedy najważniejszy jest powrót do zdrowia.

Wsparcie podczas leczenia i powrotu do zdrowia

Ubezpieczenie na życie może zapewnić wsparcie nie tylko bliskim, ale także tobie, gdy pojawią się poważne problemy ze zdrowiem. W PZU Życie możesz rozszerzyć indywidualne ubezpieczenie na życie między innymi o dodatkową ochronę związaną m.in. z drugą opinią medyczną, pobytem w szpitalu, operacją chirurgiczną lub długotrwałą niezdolnością do pracy.

Dodatkowa ocena diagnozy i leczenia

Po poważnej diagnozie możesz skorzystać z niezależnej opinii zagranicznego lekarza specjalisty. Na podstawie dokumentacji medycznej zweryfikuje diagnozę i zaproponuje plan leczenia. W realizacji świadczenia pomaga dedykowany opiekun. Z drugiej opinii medycznej możesz skorzystać także w przypadku choroby dziecka.

Gdy po chorobie czy wypadku długo nie możesz pracować Poważna choroba lub nieszczęśliwy wypadek mogą sprawić, że przez dłuższy czas nie będziesz w stanie pracować. Taka sytuacja może wpłynąć na dochody i domowy budżet. Ubezpieczenie na wypadek długotrwałej niezdolności do pracy może zapewnić wsparcie finansowe. Ochrona dostępna jest w dwóch wariantach: wypadkowym oraz chorobowo - wypadkowym. Ten drugi obejmuje długotrwałą niezdolność do pracy spowodowaną zarówno nieszczęśliwym wypadkiem, jak i chorobą, w tym nowotworem złośliwym, zawałem serca lub udarem mózgu. Jeżeli niezdolność do pracy się utrzymuje i spełnione są warunki umowy, świadczenia mogą być wypłacane etapami. Ich łączna wysokość może wynieść do 110 proc. sumy ubezpieczenia.

Pieniądze po szpitalu lub operacji

Pieniądze wypłacone po pobycie w szpitalu możesz wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami, na przykład na wydatki związane z leczeniem i powrotem do zdrowia. W zależności od wybranego wariantu możesz otrzymać dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 45 proc. sumy ubezpieczenia za pobyt w szpitalu z powodu zawału serca lub udaru mózgu, a także za leczenie nowotworu złośliwego chemioterapią lub radioterapią. Po operacji chirurgicznej również możesz otrzymać świadczenie. Jego wysokość zależy m.in. od rodzaju operacji i wybranego wariantu ubezpieczenia. Wariant podstawowy obejmuje blisko 800 rodzajów operacji, a wariant rozszerzony również operacje spoza wykazu, jeśli zostały wykonane w szpitalu. Łączna wartość świadczeń za różne operacje może wynieść do 500 proc. sumy ubezpieczenia.