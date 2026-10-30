Najważniejsze nagrody w dziedzinie medycyny przyznane! Mistrz i Uczeń 2026

Dagmara Kijanowska
2026-10-30 0:00

Pomysł na projekt „Mistrz i Uczeń” wyszedł z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Teraz odbyła się jego druga edycja. Nagrody przyznano 27 października 2026 r. na uroczystej gali w historycznych wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Inicjatywa promuje autorytet mistrza oparty na kompetencjach, etyce i pasji oraz transfer wiedzy w kluczowych obszarach medycyny, nauki i kultury.

Mężczyzna w smokingu przemawia na gali Mistrz i Uczeń 2026. O kulisach wydarzenia przeczytasz na SE.
Autor: Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie / Materiały prasowe

„Mistrz i Uczeń” to jedyna tego rodzaju inicjatywa społeczna w Polsce, która łączy różne dziedziny wiedzy i doświadczenia, promując interdyscyplinarność, inkluzywność oraz międzypokoleniowy dialog. „Mistrz i Uczeń” przypomina, że rozwój nauki i kultury dokonuje się dzięki otwartości na różne perspektywy, współpracy i przekazywaniu wiedzy kolejnym pokoleniom.

Laureaci Mistrz i Uczeń 2026

Tytuł „Mistrza” przyznano prof. Marie M. Budev, która jest uznaną specjalistką w dziedzinie pulmonologii i transplantacji płuc oraz jedną z liderek rozwijających tę dziedzinę w Cleveland Clinic. Jako dyrektor medyczna programu transplantacji płuc współtworzy standardy leczenia, rozwija nowoczesne metody i dba o to, by innowacje służyły przede wszystkim pacjentom.

Doświadczenia prof. Budev wykraczają poza jeden ośrodek - inspirują do doskonalenia organizacji leczenia i mogą służyć innym zespołom jako punkt odniesienia. Łącząc praktykę kliniczną z dzieleniem się wiedzą wspiera rozwój kolejnych pokoleń specjalistów.

Nagroda „Ucznia” trafiła do dr hab. n. med. Jacka Kajetana Kwiecińskiego, wybitnego kardiologa i naukowca związanego z Narodowym Instytutem Kardiologii w Aninie. Jego droga zawodowa to modelowy przykład dynamicznego rozwoju pod okiem autorytetów, poparty międzynarodowym doświadczeniem zdobytym w Edynburgu oraz Los Angeles.

Dr Kwieciński specjalizuje się w nowoczesnych technikach obrazowania serca, a jego kluczowe prace badawcze koncentrują się na zaawansowanej miażdżycy naczyń wieńcowych i ocenie ryzyka zawału serca przy użyciu innowacyjnego obrazowania PET z fluorkiem sodu. Jest laureatem prestiżowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.

Za „Mistrzowski Projekt” nagrodzono prof. Alexandre Mottrie, wybitnego urologa, pioniera chirurgii robotycznej i uznanego eksperta w dziedzinie małoinwazyjnych technik operacyjnych. W swojej pracy łączy doświadczenie kliniczne z działalnością naukową i edukacyjną, konsekwentnie wspierając rozwój nowoczesnej chirurgii. Jako operator przeprowadził tysiące zabiegów z wykorzystaniem systemów robotycznych, a wiedzą i doświadczeniem dzieli się z lekarzami z całego świata.

Jest twórcą i dyrektorem Orsi Academy, międzynarodowego ośrodka szkoleniowego specjalizującego się w chirurgii robotycznej. Dzięki zaawansowanym metodom szkoleniowym lekarze z całego świata mogą tu rozwijać umiejętności i zdobywać doświadczenie.

„Mistrzowski Zespół” to Wrocławski Shock Team z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w składzie: prof. Wiktor Kuliczkowski, dr Maciej Bochenek, dr Piotr Gajewski, dr Barbara Barteczko-Grajek. Zespół ten, dzięki perfekcyjnej współpracy i determinacji, uratował setki pacjentów we wstrząsie kardiogennym, osiągając wyniki przeżywalności dorównujące najlepszym ośrodkom medycznym na świecie. Shock Team zapewnia kompleksową opiekę osobom, u których serce nie jest w stanie zagwarantować organizmowi odpowiedniego przepływu krwi. Łącząc kompetencje specjalistów z różnych dziedzin, jego członkowie szybko rozpoznają zagrożenie, dobierają i koordynują leczenie, w tym mechaniczne wspomaganie krążenia.

Nagroda specjalna

Nagroda Specjalna trafiła do Jerzego Skolimowskiego za całokształt pracy twórczej. Skolimowski to słynny reżyser i scenarzysta. Skolimowski uosabia ideę Mistrza, który mimo ogromnego dorobku nieustannie poszukuje nowych form wyrazu. Nagrodę wręczył jego uczeń Jan Komasa.

 
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