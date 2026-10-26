Każdy typ raka piersi wymaga innego leczenia

Kluczowe zaplanowanie całej ścieżki

- We wczesnym HER2-dodatnim raku piersi leczenie prowadzi się z intencją wyleczenia i u wielu chorych udaje się ten cel osiągnąć. Kluczowe jest zaplanowanie całej terapii – mówi dr n. med. Aleksandra Konieczna, onkolog kliniczny, Prezes Polskiego Towarzystwa Senologicznego. – U części pacjentek zaczynamy od operacji, a u innych od leczenia przedoperacyjnego. Zależy to przede wszystkim od wielkości guza, zajęcia węzłów chłonnych i indywidualnej sytuacji chorej. Leczenie przedoperacyjne pozwala nam nie tylko zmniejszyć nowotwór, ale też ocenić jego wrażliwość na zastosowaną terapię. Wynik badania materiału pooperacyjnego pomaga następnie dobrać leczenie uzupełniające.

Dostęp do nowoczesnego leczenia na kolejnych etapach choroby

- Dobór terapii zależy m. in. od stopnia zaawansowania, wcześniejszego leczenia, odpowiedzi na nie i stanu zdrowia pacjentki. Znaczenie mają także wskazania rejestracyjne oraz kryteria refundacji. Dlatego każda decyzja terapeutyczna ma charakter zindywidualizowany. Naszym zadaniem jest zaplanowanie możliwie najlepszej strategii, obejmującej także kolejne etapy leczenia – wyjaśnia dr Konieczna. – W procesie leczenia kluczowa jest nie tylko skuteczność medyczna, ale i to, jak terapia wpływa na codzienność pacjentki. W przypadku części terapii dostępna jest także terapia podskórna.

Przez lata narosły szkodliwe mity

Wokół raka piersi wciąż niestety funkcjonuje wiele szkodliwych mitów, których przyczyn należy upatrywać w braku wiedzy, nadal niskiej świadomości społecznej.

I tak dziś błędne jest przekonanie, że rak to wyrok, wiadomo natomiast, że im wcześniej zostanie wykryty, tym może być całkowicie uleczalny. A i na późniejszych etapach medycyna nie jest dziś wobec niego bezsilna. Przerzutowy rak piersi jest chorobą, której zazwyczaj nie potrafimy trwale wyleczyć, ale dysponujemy wieloma możliwościami jej leczenia.

- Mity potrafią wywołać ogromny lęk, jeszcze zanim pacjentka spotka się z lekarzem. Dlatego porządkowanie informacji jest ważną częścią wsparcie. Nie chodzi jednak wyłącznie o dementowanie fake newsów. Warto zapytać, co pacjentka wie o swojej chorobie, czy coś czytała i jak to zrozumiała i czego najbardziej się obawia. Rzetelna wiedza od lekarza, również w temacie „cudownych” sposobów leczenia, może pomóc osobie chorej podejść do zastosowanego leczenia z zaufaniem – mówi dr n. med. Mariola Kosowicz, kier. Poradni Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Rola centrów kompetencji – Breast Cancer Units

Każda pacjentka w Polsce chora na raka piersi powinna mieć dostęp do opieki zgodnej z aktualnymi standardami, niezależnie od miejsca zamieszkania. Mogą to zapewnić centra kompetencji leczenia raka piersi, czyli Breast Cancer Units. W takich placówkach pracują onkolodzy kliniczni, chirurdzy, radioterapeuci, radiolodzy, patomorfolodzy, psychoonkolodzy. W zależności od potrzeb dołączają do nich także inni specjaliści, np. kardiolodzy, geriatrzy, fizjoterapeuci. Jednak z tym dostępem nie jest jeszcze dobrze, w wielu przypadkach decyduje o tym …adres zamieszkania.

Konieczny jest także większy udział kobiet w badaniach przesiewowych, sprawniejsza diagnostyka niepokojących objawów. Czyli – edukacja, ale też szersza dostępność badań i lepsza organizacja opieki nad kobietą z rakiem piersi. Tom z pewnością przełoży się na skrócenie drogi od podejrzenia nowotworu do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia.